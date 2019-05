"Ich hatte viel zu lachen mit ihm. Es ist diese Sache, zu wissen, dass du den Besten der Besten auf der anderen Seite des Tisches hast, der die Szene mit dir stemmt. Das ist eine große Erleichterung."

Die beiden Hauptdarsteller aus "Once Upon a Time... in Hollywood", Brad Pitt (55, "Fight Club") und Leonardo DiCaprio (44, "The Revenant"), hatten bei den Dreharbeiten offenbar eine Menge Spaß, wie Pitt laut "The Playlist" in Cannes verriet. Fortsetzung nicht ausgeschlossen: "Wir haben die gleichen Bezugspunkte. Wir haben das zur gleichen Zeit durchgemacht. Ähnliche Erfahrungen, über die wir lachen können. Ich hoffe, wir machen es wieder, es hat sehr viel Spaß gemacht." "Once Upon a Time... in Hollywood", der neue Film von Quentin Tarantino (56), feierte in Cannes Premiere. In Deutschland läuft er am 15. August an.