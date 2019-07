"Das wird nie passieren. Okay, ich sage nie nie. Das Leben ist ziemlich schön ohne es. Ich sehe darin keinen Sinn."

Brad Pitt (55, "Inglourious Basterds") ist einer der Hollywood-Stars, die mit Instagram nichts anfangen können. Und seine Fans müssen auf der Fotoplattform wohl auch in Zukunft auf den Schauspieler verzichten, wie er bei der Premiere seines neuen Films "Once Upon a Time... in Hollywood" gegenüber "E! News" erklärte. In dem Streifen von Quentin Tarantino (56), der in Deutschland am 15. August anläuft, ist er unter anderem mit Leonardo DiCaprio (44) und Margot Robbie (29) zu sehen.