Brad Pitt hat offenbar eine neue Flamme – sie ist die Ex eines Kollegen

von Christina Klein Das Beziehungs-Karussell in Hollywood scheint sich mal wieder zu drehen. Brad Pitt hat offenbar eine neue Flamme und es ist keine Geringere als die Ex-Frau eines Kollegen: Ines de Ramon.

Es ist bereits sechs Jahre her, dass Angelina Jolie die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt einreichte. Doch seit der Trennung des einstigen Traumpaares gab es von beiden bisher keine offizielle, neue Liebesbeziehung. Der Schauspieler wurde nun jedoch mit einer neuen Frau bei einem Konzert gesichtet. Die Körpersprache drückte eine gewisse Vertrautheit aus.

Wie das britische Newsportal "Daily Mail" mit exklusiven Fotos berichten konnte, zeigte sich Brad Pitt mit der Amerikanerin Ines de Ramon am Sonntagabend bei einem Konzert von Bono in inniger Vertrautheit. Der 58-Jährige und die 29-Jährige berührten sich sehr vertraut, hielten sich fest und allem Anschein nach scheint es bei der Verbindung um mehr als nur Freundschaft zu gehen. Die beiden schauten das Konzert im Orpheum Theater mit weiteren Promis wie Cindy Crawford und ihrem Ehemann Rande Gerber sowie Sean Penn und Vivi Nevo.

Ines De Ramon ist keine Unbekannte auf dem Parkett der Reichen und Schönen, denn sie ist die Ex-Frau eines Schauspielkollegen von Pitt. De Ramon gab erst vor wenigen Wochen, im September, die Trennung von ihrem Mann Paul Wesley bekannt. Der "Vampire Diaries"-Star heiratete sie 2019, doch nur drei Jahre später gab es das offizielle Statement zum Liebes-Aus. Schon seit dem Frühling soll das Paar getrennte Wege gehen.

"Die Entscheidung zur Trennung wurde im Einvernehmen vor fünf Monaten getroffen. Sie bitten um Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt", sagte ein Vertreter des Paares im September.

Ines De Ramon und ihr Ehemann Paul Wesley 2019 bei einer Filmpremiere. © IMAGO / MediaPunch

Ines De Ramon stammt aus New Jersey und schloss 2013 ihr Studium an der Universität Genf mit einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre ab. Laut ihrem LinkedIn-Profil ist sie seit 2020 Leiterin des Großhandels bei "Anita Ko Jewelry". Das Label hat prominente Kunden wie Kourtney Kardashian und Hailey Bieber. Einen Fokus soll De Ramon auch auf Themen wie Gesundheit und Ernährung haben.

Während Brad Pitt sich weiterhin gerichtlich mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie über Themen wie das Sorgerecht für die sechs Kinder und gemeinsame Unternehmen auseinandersetzt, gab es bereits in den vergangenen Monaten Dating-Gerüchte über den Schauspieler. Im September kursierten Vermutungen über eine romantische Verbindung zwischen Pitt und Model Emily Ratajkowski. Seinem Beuteschema dunkelhaariger Frauen scheint er damit treu zu bleiben, wenn die veröffentlichen Fotos von Brad Pitt und Ines De Ramon mehr darstellen sollten als nur eine sehr innige Freundschaft.

Quelle: Daily Mail