Vor eineinhalb Jahren trennten sich Brad Pitt (54, "Allied") und Angelina Jolie (42). Das Schlimmste scheint Pitt nun aber offenbar überstanden zu haben: "Er ist viel glücklicher", zitiert "People" eine nicht näher genannte Quelle. Ein Insider erzählte dem Magazin, der 54-jährige Schauspieler sei "eher wie der alte, glückliche und charmante Brad" und suche seinen Weg zurück ins Rampenlicht.

Die Trennung sei "sehr traurig und schockierend" für ihn gewesen, heißt es weiter, aber Pitt habe wieder damit angefangen, auf sich selbst aufzupassen. "Er scheint viel, viel glücklicher zu sein." Die Scheidung von Jolie und Pitt soll angeblich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein, die beiden sind sich inzwischen offenbar einig geworden. Das Ex-Paar hat sechs gemeinsame Kinder: Maddox (16), Zahara (13), Pax (14), Shiloh (11) und die neunjährigen Zwillinge Knox und Vivienne.

Hat Brad Pitt inzwischen auch eine neue Freundin? "Er hat lange gebraucht, um wieder Dates einzugehen, aber jetzt macht er das", sagt der "People"-Insider. Über einen besonderen Menschen im Leben von Pitt wisse dieser allerdings nichts. Andere allerdings schon: Es gibt eine Menge Gerüchte, wonach Brad Pitt mit Neri Oxman (42), einer Professorin am Massachusetts Institute of Technology, zusammen ist.

Freundschaft oder Liebe?

"Us Weekly" behauptete sogar, dass die Architektin dem Hollywood-Star einen Schlüssel zu ihrem Haus in Cambridge gegeben habe. Dort soll Pitt angeblich bereits gesichtet worden sein, wie er spät in der Nacht ankam und am nächsten Morgen wieder ging. Da die 42-Jährige selbst nicht gerne koche, bestellten die beiden essen oder der Schauspieler stehe am Herd, lauten weitere Gerüchte über die beiden. Sie sollen auch schon zusammen verreist sein. Ob die zwei nur gute Freunde sind, wie es zunächst hieß, oder doch mehr dahinter steckt, bleibt wohl ihr Geheimnis.