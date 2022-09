Hollywood-Star Brad Pitt ist unter die Skulpteure gegangen. In Finnland zeigt er in einer Ausstellung des britischen Künstlers Thomas Houseago einige seiner Werke ebenso wie Musiker Nick Cave. Ein Seitenwechsel, der sich sehen lassen kann.

In seinem beigefarbenen Overall und dem Hut auf dem Kopf sieht Brad Pitt so aus, als käme er frisch aus dem Atelier. Nick Cave, der auf dem Foto ebenfalls zu sehen ist, könnte in seinem dunklen Anzug und der Krawatte wiederum glatt bei den Oscars erscheinen. Doch um Filme geht es bei diesem Anlass, das Malerkittelartige von Brad Pitts Outfit passt da schon gut.

Schauspieler Pitt und Musiker Cave haben sich im Sara-Hildén-Kunstmuseum im finnischen Tampere ablichten lassen. Zwischen den Stars steht strahlend der britische Künstler Thomas Houseago. Grund zur Freude hat er allemal: Seine neue Ausstellung "Thomas Houseago – We with Nick Cave & Brad Pitt" wurde gerade eröffnet. Während Houseago ein renommierter bildender Künstler ist, bekannt für seine Werke aus Gips, Bronze und Holz, ist es für Nick Cave und Brad Pitt die erste Ausstellung eigener künstlerischer Werke, wie das Museum betont. Cave zeigt Keramiken, Pitt Skulpturen. Und die können sich sehen lassen.

Brad Pitt: Von der Schauspielerei zur Skulptur

Reicht ein Talent nicht aus, zumal ein großes wie das von Brad Pitt? Sollte er nicht lieber bei seiner Schauspielerei bleiben? Diese Fragen stellen sich unweigerlich, schließlich ist der Arm von Prominenten allzu oft nur einen kurzen Griff vom Pinsel weg.

Doch um es mit dem britischen "Guardian" zu sagen: "Erschreckenderweise stellt sich heraus, dass Brad Pitt ein ausgezeichneter Skulpteur ist." Er zeigt menschliche Figuren, die den nötigen Grad an Abstraktion mitbringen, um nicht kitschig, naiv oder gewollt, aber nicht gekonnt auszusehen. Sie sind gut verarbeitet. Und sie erzeugen in ihrer Komposition eine gewisse Spannung. Sein Relief "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time" erzählt von Waffengewalt. Auch in den sozialen Medien stößt die Ausstellung auf Anklang. In den Kommentaren zur Ausstellungseröffnung findet sich viel Lob für.

Pitt hatte dem finnischen Rundfunksender Yle bei der Ausstellungseröffnung am Samstag gesagt, für ihn gehe es bei den Skulpturen um Selbstreflexion. "Es geht darum, wo ich in meinen Beziehungen etwas falsch gemacht habe, wo habe ich mich vertan, wo bin ich mitschuldig", sagte der Schauspieler. Es drehe sich um eine radikale Selbstbestandsaufnahme, bei der er "wirklich brutal ehrlich" mit sich sein wollte.

Nach der Scheidung soll sich Brad Pitt am Töpfern versucht haben

Berichten zufolge soll sich Pitt nach seiner Scheidung von Schauspielerin Angelina Jolie am Töpfern versucht haben. Wie der "Guardian" am Dienstag berichtete, soll er dabei 2017 bis zu 15 Stunden täglich in Houseagos Studio in Los Angeles verbracht haben.

Wer sich selber ein Bild machen möchte von der Kunst des Hollywood-Stars, der muss in den hohen Norden reisen. Tempere liegt rund 180 Kilometer nördlich von der finnischen Hauptstadt Helsinki. Etwas Zeit bleibt noch für die Reise. Die Ausstellung im Sara-Hildén-Kunstmuseum läuft bis Mitte Januar 2023.

Quellen: Sara Hildén Art Museum, The Guardian, Twitter, Instagram, mit Material von dpa