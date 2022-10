Es war einer ihrer letzten offiziellen Auftritte als Paar: Im November 2015 zeigten sich Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "By the Sea" in Los Angeles. Zehn Monate später reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Seitdem liefern sich Jolie und Pitt einen Rosenkrieg. Aktuell streitet sich das einstige Traumpaar um sein Weingut Château Miraval in Südfrankreich. In diesem Zusammenhang wurden nun Details über eine Auseinandersetzung im September 2016 bekannt. Es soll an Bord eines Privatjets zu einem heftigen Streit gekommen sein. Der Schauspieler habe sie und zwei der Kinder attackiert, behauptet Jolie. Pitt weist die Vorwürfe als "komplett unwahr" zurück.

