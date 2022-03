Nachdem Jennifer Lopez und Ben Affleck im vergangenen Jahr ihr Liebescomeback feierten, wächst die Hoffnung mancher Fans, dass ein weiteres Ex-Paar zueinander finden könnte: Jennifer Aniston und Brad Pitt.

Als die ersten Bilder der neu verliebten Jennifer Lopez und Ben Affleck durch das Internet blitzen, wurden Fans in Rekordtempo zurück in die Nullerjahre katapultiert. Die Zeit, in der "Bennifer" die Schlagzeilen sicher waren. Mindestens so präsent damals – wenn nicht sogar mehr – waren Jennifer Aniston und Brad Pitt.

Brad Pitt und Jennifer Aniston: Beziehung bewegt Fans noch heute

Sie, "Friends"-Megastar, und er, der griechische Krieger "Achilles". Na ja, zumindest auf der Leinwand. Nach fünf gemeinsamen Ehejahren folgte 2005 die Trennung von Aniston und Pitt. Er hatte sie betrogen, das erfuhr damals die ganze Welt. Fast gleichzeitig wurde er Seite an Seite mit Filmkollegin Angelina Jolie gesehen und Aniston bekam den Stempel der gehörnten Ehefrau aufgedrückt. Elf Jahre später trennten sich dann auch Pitt und Jolie. Es sollte nicht nur der Startschuss werden für den Pitt-Jolie-Rosenkrieg, sondern auch für andauernde Gerüchte um Pitt und Aniston.

Nun also wieder: Angeblich verbringen Pitt und Aniston gerade viel gemeinsame Zeit in Paris. Sie dreht dort die Fortsetzung des Netflix-Erfolgs "Murder Mystery", er war zu Gast bei der Eröffnung der Charles-Ray-Ausstellung im Centre Pompidou. Laut der US-"In Touch" kein Zufall: "Sie verstecken sich seit Monaten im Hotel-Penthouse. Sie gehen ab und an raus und essen zu Abend in einem Café oder belegen irgendwo Kunstkurse. Aber die meiste Zeit sind sie sehr diskret. Wenn Jen arbeitet, macht Brad sein Ding", sagte eine Quelle dem Blatt.

Gerüchte um Liebescomeback

Es lässt sich schwer nachvollziehen, wie oft Aniston und Pitt in den vergangenen Jahren eine geheime Liebesbeziehung gehabt haben sollen. Nach ihrer Trennung von Justin Theroux 2018 dauerte es keine fünf Minuten, bis die ersten Fans Brad Pitt erwähnten und so die wohl kitschigste Hollywood-Romanze herbeisehnten, die man sich vorstellen kann. Aniston und Pitt waren nicht einmal besonders lange verheiratet.

Doch ihre Liebe spielte sich in einer besonderen Zeit ab: Es waren die frühen 2000er, als Social Media noch ein Konstrukt der Zukunft war und Klatschmagazine nicht nur in Friseursalons ausgiebig studiert wurden. Stars waren damals noch unerreichbare Hochglanzfiguren, die der Ottonormalverbraucher nie außerhalb der Yellow Press zu Gesicht bekommen würde, schon gar nicht Bilder aus ihren privaten Wohnzimmern. Ein Liebescomeback würde Fans zurück in diese nostalgische Zeit katapultieren. "Bennifer" haben den Anfang gemacht.