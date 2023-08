Bradley Cooper hat in einem Interview verraten, dass er seit 19 Jahren nüchtern lebt. "Ich hatte sehr viel Glück", sagte er.

In einem Interview hat Bradley Cooper (48) verraten, dass er seit bereits 19 Jahren nüchtern lebt.

Im Gespräch mit dem britischen Abenteurer Bear Grylls (49) in den Wyoming Canyons sagte der Schauspieler laut "Daily Mail", dass er nicht das Gefühl habe, sich im Ruhm verloren zu haben. Grylls fragt nach: "Aber du hattest definitiv einige wilde Jahre?" Daraufhin gibt Cooper zu: "In Sachen Alkohol und Drogen ja, aber das hatte nichts mit dem Berühmtsein zu tun. Aber ich hatte Glück. Ich hörte mit 29 Jahren auf und ich bin seit 19 Jahren nüchtern. [Ich hatte] sehr viel Glück."

In Bezug auf seine Rolle als alkoholkranker Musiker in "A Star Is Born" sagte Cooper weiter, dass es ihm seine Erfahrungen leichter gemacht hätten, sich auf die Rolle einzulassen. "Und Gott sei Dank war ich in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich mit all dem klar kam, so dass ich mich wirklich gehen lassen konnte." Der Film mit Cooper und Lady Gaga (37) in den Hauptrollen erhielt bei den Oscars 2019 sieben Nominierungen. Er war auch das Regiedebüt des Hollywood-Stars.

Während des abenteuerlichen Interviews sprach Cooper auch über seinen Vater, der 2011 mit Lungenkrebs in den Armen seines Sohnes gestorben war: "Ich hatte definitiv eine nihilistische Einstellung zum Leben danach." Schließlich sei ihm klar geworden, "dass ich einfach akzeptieren muss, wer ich wirklich bin. Und versuchen, damit Frieden zu schließen. Und dann hat es sich irgendwie wieder eingependelt."

Bradley Cooper half Brad Pitt, trocken zu werden

2020 hatte sich sogar ein Kollege bei Cooper öffentlich bedankt, ihm beim Kampf gegen seine Alkoholsucht geholfen zu haben: Brad Pitt (59). Bei der Gala der "National Board of Review" sagte der Hollywood-Star auf der Bühne an Cooper gerichtet: "Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der andere. Ich liebe dich und danke noch mal."