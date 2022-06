Bradley Cooper spricht offen über seine Alkohol- und Drogenprobleme. Der Rauswurf aus der Serie "Alias" warf den Schauspieler damals aus der Bahn.

Bradley Cooper ist heute ein Weltstar. Doch vor seinem großen Durchbruch mit "Hangover" war sein Leben geprägt von Alkohol- und Drogenkonsum. Im Podcast "Smartless" von Amazon Music spricht der Schauspieler von seinen früheren Kämpfen mit der Sucht.

"Ich war so verloren und war kokainsüchtig", sagt Bradley Cooper und führt aus: "Ich habe mir die Achillessehne gerissen, gleich nachdem ich bei 'Alias' [Anm. d. Red. eine US-Serie] gefeuert wurde." Der überraschende Rauswurf aus der Serie hat am Selbstwertgefühl des Schauspielers genagt. Er sei deprimiert gewesen.

Bradley Cooper fühlte sich verloren

Der Schauspieler erinnert sich auch daran, wie es ihm Anfang der 2000er in Los Angeles ergangen ist: "Ich fühlte mich, als wäre ich wieder in der High School. Ich kam in keinen Club rein, kein Mädchen wollte mich angucken." Aus seiner Drogensucht konnte sich der Star befreien und sagt heute: "Ich habe mit 29 bis 33, 34 Jahren definitiv einen großen Durchbruch erzielt, bei dem ich zumindest in der Lage war, vor jemandem zu stehen und zu atmen und zuzuhören und zu reden."

Leute von heute Britney Spears feuert Sicherheitsteam, nachdem ihr Ex ihre Hochzeit stürmte 1 von 100 Zurück Weiter Zurück Weiter 15. Juni 2022

Britney Spears feuert ihr Sicherheitsteam, nachdem ihr Ex-Mann ihre Hochzeit stürmte

In der vergangenen Woche hat Britney Spears ihren Verlobten Sam Asghari auf ihrem Anwesen in der Nähe von Los Angeles geheiratet. Doch der Tag begann für die Sängerin mit einem Schreckmoment: Ihr erster Ehemann Jason Alexander verschaffte sich Zugang zu Spears' Anwesen und wollte ihre Hochzeit sprengen. Für das Sicherheitsteam hat das nun Konsequenzen. Die 40-Jährige hat alle Angestellten entlassen und durch neues Personal ersetzt. Das berichtet das US-Portal



In der vergangenen Woche hat Britney Spears ihren Verlobten Sam Asghari auf ihrem Anwesen in der Nähe von Los Angeles geheiratet. Doch der Tag begann für die Sängerin mit einem Schreckmoment: Ihr erster Ehemann Jason Alexander verschaffte sich Zugang zu Spears' Anwesen und wollte ihre Hochzeit sprengen. Für das Sicherheitsteam hat das nun Konsequenzen. Die 40-Jährige hat alle Angestellten entlassen und durch neues Personal ersetzt. Das berichtet das US-Portal "TMZ.com" . Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Anwalt Mathew Rosengart, der sie im vergangenen Jahr erfolgreich aus der langjährigen Vormundschaft ihres Vaters befreit hatte. Spears erwirkte zudem eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Mann Jason Alexander, der nach dem Vorfall festgenommen wurde und noch immer inhaftiert ist. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Dollar könnte er frei kommen. Mehr

Seit er keine Drogen mehr nimmt, konnte der Star viele Erfolge feiern. Er spielte in Filmen wie "American Hustle" oder "Silver Linings" mit. Bei "A Star Is Born" spielte er nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie. Aktuell arbeitet er an einem Biopic über das Leben des berühmten Dirigenten Leonard Bernstein. Cooper spielt in dem Film die Hauptrolle und führt Regie.

Quellen: New York Post, Smartless