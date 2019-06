Bradley Cooper (44, "Hangover") und Irina Shayk (33) sollen sich angeblich getrennt haben. Der Schauspieler und das Topmodel sind vor vier Jahren zusammengekommen. Die gemeinsame Tochter Lea De Seine kam im März 2017 zur Welt. Gerüchte darüber, dass es in der Beziehung der beiden Probleme gebe, geistern bereits seit einigen Tagen durch die US-Presse. Jetzt will das stets gut informierte US-Magazin "People" erfahren haben, dass die beiden getrennt sind und "freundschaftlich daran arbeiten", das Sorgerecht für ihre Tochter aufzuteilen.

Kurz vorher hatte es schon Spekulationen gegeben, dass die 33-Jährige aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein soll. Ausschlaggebend für diese Gerüchte waren unter anderem Paparazzi-Bilder, auf denen Shayk mit einem Koffer in der Hand das Haus verlässt. Ob sich der Schauspieler und das Model tatsächlich getrennt haben, ist weiter unklar, keiner von beiden wollte eine Stellungnahme abgeben, berichtet "People" weiter.

Viele Gerüchte in den vergangenen Tagen

Wenige Tage zuvor hatte eine nicht näher genannte Quelle zur britischen Zeitung "The Sun" gesagt, dass sich das Verhältnis der beiden Stars "abgekühlt" habe. Andere Medien berichteten, die Beziehung des Paares hänge "an einem seidenen Faden". In einem Bericht von "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", wurde behauptet, die beiden sollen angeblich für ihre Tochter um die Beziehung kämpfen.

Schon vor einigen Monaten fühlte sich Lady Gaga (33) gezwungen, Gerüchte zu dementieren, sie und Bradley Cooper wären sich bei der gemeinsamen Arbeit an dem Film "A Star Is Born" näher gekommen. Aufgekommen waren die Spekulationen nach dem Auftritt der beiden bei der Oscarverleihung im Februar. Sie gaben gemeinsam den Hit "Shallow" zum Besten und tauschten dabei tiefe Blicke aus. Im Publikum saß sowohl Shayk als auch die Mutter von Bradley Cooper. Drei Tage später erschien Lady Gaga in der TV-Show von Jimmy Kimmel (51) und lachte über den Klatsch.

Die Sängerin, die sich kurz zuvor von ihrem Verlobten Christian Carino getrennt hatte, stellte vehement und auch leicht genervt fest, dass das Oscar-Publikum lediglich einem sehr überzeugenden Schauspiel auf dem Leim gegangen war. "Die Menschen haben Liebe gesehen und stellt euch vor, genau das solltet ihr sehen." Immerhin habe man zusammen ein Liebeslied aus einem Liebesfilm dargeboten, wundert sich Lady Gaga über die übertriebenen Reaktionen.