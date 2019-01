Seit einigen Jahren sind US-Schauspieler Bradley Cooper (44, "American Sniper") und das russische Model Irina Shayk (33) bereits ein Paar. Sie haben eine gemeinsame Tochter, doch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit kommen nur selten vor. Bei der Verleihung der Golden Globe Awards haben sie nun eine Ausnahme gemacht. Hand in Hand schritten sie über den roten Teppich, posierten Arm in Arm sowie mit strahlendem Lächeln für die Fotografen und zeigten sich dabei turtelnd wie nie zuvor, verliebte Blicke inklusive.

Bradley Cooper begeisterte in einem weißen Gucci-Anzug, während Irina Shayk in ihrem goldenen Kleid von Atelier Versace mit hohem Beinschlitz ein echter Hingucker war. Was für ein Traumpaar! Seine sexy Begleitung dürfte Cooper dafür entschädigt haben, dass sein Regie-Debüt "A Star Is Born" zu den Verlierern des Abends gehörte. Das hoch favorisierte Musikdrama konnte nur einen Preis einheimsen: "Shallow" wurde als "Bester Filmsong" ausgezeichnet.