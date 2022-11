Funkt es wirklich wieder zwischen Bradley Cooper und Irina Shayk? Jetzt soll laut US-Medien der endgültige Beweis vorliegen.

Sind Hollywood-Star Bradley Cooper (47) und Model Irina Shayk (36) wirklich wieder ein Paar? Nach zahlreichen Gerüchten in den letzten Wochen, will die "Daily Mail" nun den endgültigen Beweis haben: gemeinsame Fotos aus New York. Dort wurden die beiden während eines Spaziergangs ohne ihre gemeinsame Tochter Lea (5) abgelichtet. Auf den Schnappschüssen wirken die beiden sehr vertraut und schlendern Arm in Arm durch die Straßen der Metropole.

Ein tierisches Vergnügen

Erst an Halloween hat das Model die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback angeheizt. Gemeinsam mit ihrer Tochter war das vermeintliche Paar unterwegs. Auf einem Foto, das sie auf Instagram postete, sitzt die 36-Jährige auf Coopers Schoss. Während Shayk in Dessous zu sehen ist, hat sich Cooper für das Fest als Bär verkleidet.

Familientrip oder romantischer Urlaub?

Das Model, das einst für "Victoria's Secret" lief, hatte Ende August Bilder aus dem Urlaub bei Instagram veröffentlicht. Ihre Fans zeigten sich ganz verzückt, dass sie auf einer der Aufnahmen auch an der Seite ihres ehemaligen Partners zu sehen ist. Gemeinsamen strahlen Shayk und der Hollywood-Star in Richtung Kamera. Auf einem weiteren Foto liegt sie im Sand, um sie herum ein großes Herz. 2019 hatten sich Shayk und Cooper nach rund vier Jahren Beziehung getrennt. Seither pflegen sie ein freundschaftliches Verhältnis. Über ein Liebescomeback haben sich die beiden bislang noch nicht geäußert.