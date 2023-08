Der Waldbrand auf der Hawaii-Insel Maui hat einen immensen Schaden hinterlassen. Auch das Restaurant "Fleetwood's" von Rockstar Mick Fleetwood wurde ein Opfer des Feuers. Er sagte den Menschen vor Ort Unterstützung zu.

"Maui und Lahaina sind seit Jahrzehnten mein Zuhause. Das ist ein niederschmetternder Moment für Maui, viele erleiden einen unvorstellbaren Verlust", so Mick Fleetwood auf X, früher als Twitter bekannt. Der Schlagzeuger gehört zu den Gründern der legendären Band Fleetwood Mac, die in den 70ern zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt zählte. Auf der Hawaii-Insel betrieb Fleetwood ein Restaurant, das amerikanisches Essen anbot. Das ist nun, gab Fleetwood in einem Instagram-Post bekannt, ein Opfer des Feuers geworden. "Fleetwood's in der Front Street ist verloren", schrieb er. "Obwohl wir untröstlich sind, hat die Sicherheit unserer lieben Mitarbeiter und Teammitglieder für uns oberste Priorität", so Fleetwood.

Die Waldbrände waren am Dienstag ausgebrochen und hatten sich in extremer Geschwindigkeit ausgebreitet. Mehr als 50 Menschen kamen bei dem Brand ums Leben. Das Feuer verursachte auf Maui Sachschäden in Milliardenhöhe. Rund 1700 Gebäude wurden laut Josh Green, Gouverneur von Hawaii, zerstört. Auch die historische Küstenstadt Lahaina hat immensen Schaden erlitten. Der Wiederaufbau werde Jahre dauern, so Green. Er bezeichnete den Brand als "wahrscheinlich größte Naturkatastrophe" in der Geschichte des US-Bundesstaates.

Fleetwood: "Sind entschlossen zu unterstützen"

"Wir sind entschlossen, die Gemeinde und die von dieser Katastrophe Betroffenen in den kommenden Tagen, Monaten und Jahren zu unterstützen", sagte Fleetwood seine Unterstützung in seinem Statement auf Instagram zu. Außerdem wolle er in seinem eigenen Namen und im Namen seiner Familie den Menschen auf Maui seine aufrichtigen Gedanken und Gebete übermitteln.

Auch Schauspieler Jason Momoa, gebürtiger Hawaiianer, nutzte seine Reichweite, um auf Social Media über die Brände aufzuklären und um für Spenden zu werben. Er teilte Vorher/Nachher-Bilder sowie Möglichkeiten, den Menschen vor Ort finanziell unter die Arme zu greifen.