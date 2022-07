Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin, Journalistin Franca Lehfeldt, haben auf Sylt geheiratet. Zum Termin beim Standesamt wählte die 32-Jährige einen modernen Look.

Es ist eine der spannendsten Fragen bei jeder Hochzeit: Was trägt die Braut? So harrten auch am Donnerstag zahlreiche Schaulustige vor dem Sylt Museum in Keitum aus, um einen Blick auf Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt zu erhaschen, die sich an diesem Tag auf der Nordseeinsel das Jawort gaben. Eher kühle Temperaturen und angekündigte Sturmböen ließen kein leichtes Sommerkleid erwarten.

Am Ende trug die 32-Jährige einen schulterfreien, elfenbeinfarbenen Jumpsuit – ein eleganter, moderner Look. Der Einteiler hatte ein drapiertes Bustier, weit ausgestellte Beine und eine asymmetrische Stoffbahn auf der rechten Seite, die fast ein wenig an eine Schleppe erinnerte. Entworfen hat die Kreation die britische Designerin Daniela Karnuts für ihr Label Safiyaa, das sie 2011 gegründet und nach ihrer Tochter benannt hat.

Karnuts arbeitete viele Jahre als kaufmännische Leiterin für ein großes Modeunternehmen in London. In ihren Augen fand sie jedoch nie zeitlose, bezahlbare Mode, die sie als berufstätige Frau tragen konnte. Also gründete sie kurzerhand ihr eigenes Unternehmen und startete mit einer Auswahl von zwölf Kleidern. Inzwischen gibt es nicht nur eine Basic-Kollektion, sondern auch eine Linie für Abendkleider und Brautmode. Der Jumpsuit von Franca Lehfeldt ist online für rund 1600 Euro erhältlich und stammt nicht speziell aus der Hochzeits-Kollektion.

Herzoghin Meghan trägt gern Kleider von Safiyaa

Eine der ersten Frauen, die auf das Label Safiyaa aufmerksam gemacht haben, war Herzogin Meghan. Sie zeigte sich im Oktober 2018 bei einem Staatsdinner auf den Fidschi-Inseln in einem blauen Kleid der Marke. Wenig später trug auch die frühere First Lady Michelle Obama einen Anzug des Labels. Inzwischen gehören Stars wie Kate Winslet, Jennifer Lopez oder Gilian Anderson zu den Fans. Letztere besuchte beispielsweise die Golden-Globe-Verleihung im Jahr 2020 in einer weißen Safiyaa-Robe.

Mit der Wahl ihres Hochzeits-Looks hat Franca Lehfeldt also durchaus Trendgespür bewiesen. Zum modernen Jumpsuit kombinierte sie blau schimmernde Pumps von Christian Louboutin – farblich perfekt auf den Anzug von Christian Lindner abgestimmt. Ihre Haare hatte die Journalistin zu einem strengen Pferdeschwanz frisiert, wohl auch eine pragmatische Entscheidung, denn der Deutsche Wetterdienst hatte für den Hochzeitstag Sturmböen angekündigt.

Aber auch darauf war Lehfeldt offenbar vorbereitet: Als sie das Standesamt verließ, hatte sie einen weißen Strick-Cardigan locker über ihren Arm geschlungen. Dazu trug sie eine beige Clutch der Luxusmarke Bottega Veneta und einen Strauß weißer Rosen in der rechten Hand. Modisch war es ein gelungener Auftakt für den dreitägigen Hochzeitsmarathon auf Sylt.

