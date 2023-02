Für den Super Bowl lassen sich einige Unternehmen spektakuläre Werbeclips einfallen. Diese Stars waren 2023 in den Clips zu sehen.

Der Super Bowl hatte nicht nur sportliche Highlights zu bieten, die Chiefs schlugen die Eagles, oder musikalische, Rihanna (34) rockte die Halbzeitshow. Das Publikum im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona bekam wie gewohnt auch einige spektakuläre Werbespots zu sehen.

Ben Affleck wird zum Drive-In-Mitarbeiter

Beim Finale der US-amerikanischen Footballprofiliga NFL, das in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfand, sahen die Fans unter anderem Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) in einem Spot einer Schnellrestaurantkette für Kaffee und Donuts. Affleck spielt darin einen Mitarbeiter des Unternehmens, der in einem Drive-In Bestellungen aufnimmt. Eine Kundin ist keine geringere als seine Ehefrau, die ihn aus dem Auto heraus erstaunt fragt: "Was machst du? Ist es das, was du machst, wenn du sagst, dass du den ganzen Tag arbeiten wirst?"

Diddy (53) geht in einem Spot für Uber auf die Suche nach einem Song, der einen Abo-Service des Unternehmens bewerben soll. Im Studio lässt er unter anderem Haddaway (58,"What is Love") oder Kelis (43, "Milkshake") vorsingen, die ihre Hits mit geändertem Text vortragen. Am Ende macht Haddaway das Rennen.

Bradley Cooper (48) stand mit seiner Mutter Gloria Campano für T-Mobile vor der Kamera. In dem Clip erklärt ein Sprecher, dass man zumindest "versucht" habe, mit den beiden einen Werbeclip zu drehen. Denn anschließend sieht man, wie Mutter und Sohn mehrere Outtakes produzieren, indem sie nicht aufhören können zu lachen.

Ben Stiller kehrt in "Zoolander"-Rolle zurück

US-Rapper Jack Harlow (24) durfte der Star der Super-Bowl-Werbung einer Chips-Firma sein. Darin beschäftigt sich nicht nur der 24-Jährige mit dem Klang einer Triangel, die Dreiecksform hat auch der zu bewerbende Chip, sondern Elton John (75) und Missy Elliott (51) sind ebenfalls Teil des Clips.

Ebenfalls für eine Chips-Firma feierten die "Breaking Bad"-Stars Bryan Cranston (66) aka Walter White, Aaron Paul (43) aka Jesse Pinkman und Raymond Cruz (61) aka Drogenboss Tuco Salamanca ein Wiedersehen. In dem Clip widmet sich die Serien-Hauptfigur Walter White nicht der Meth-Produktion, sondern der Herstellung der Cheddar-Chips von PopCorners. Gemeinsam mit Pinkman präsentiert er anschließend das Produkt Salamanca.

Ben Stiller (57) geht für eine Pepsi-Werbung der Frage nach, ob das Publikum die Realität von großartiger Schauspielerei unterscheiden kann oder nicht - und schlüpft dafür unter anderem in seine legendäre "Zoolander"-Rolle. Auch andere Schauspielstars kehrten für den Super Bowl mit ihren berühmten Rollen oder Anspielungen darauf zurück.

So wurde Alicia Silverstone (46) wieder zu Cher Horowitz aus "Clueless" oder John Travolta (68) performte "Summer Nights" aus "Grease" mit den "Scrubs"-Stars Zach Braff (47) und Donald Faison (48).