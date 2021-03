Model Brenda Patea und Ex-Freund Alexander Zverev sind Eltern geworden. Die Geburt ihrer Tochter gab Patea bei Instagram bekannt.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Brenda Patea hat die Geburt ihrer Tochter auf Instagram verkündet. Für die 27-Jährige ist es das erste Kind. Vater des Mädchens ist ihr Ex-Freund, Tennisprofi Alexander Zverev. Patea verrät in ihrem Instagram-Post, dass ihre Tochter am 11. März zur Welt gekommen ist und Mayla heißt.

Brenda Patea und Alexander Zverev sind Eltern geworden

Mit dem Vater des Kindes hat Patea nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr. Für ihre Tochter wolle sie daher auch das alleinige Sorgerecht, wie sie im Oktober 2020 erklärte. Das Model und der Tennisprofi hatten sich im Oktober 2019 in Paris kennengelernt. Anfang August 2020 hatte sich das Paar nach knapp einem Jahr Beziehung getrennt. Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ließ ihre Follower regelmäßig am Verlauf ihrer Schwangerschaft teilhaben. Unter anderem verriet sie mit einem Babybauch-Post im vergangenen Februar das Geschlecht des Kindes.