von Luisa Schwebel Über Jahre hinweg war Brendan Fraser von der Bildfläche verschwunden. Jetzt ist der Schauspieler zurück in Hollywood und heimst Preise für seine Darstellung in "The Whale" ein. Bei den Critics Choice Awards zeigte sich Fraser umso gerührter.

Brendan Fraser war von der Bildfläche verschwunden. Buchstäblich. In den Neunziger- und Nullerjahren gehörte der Schauspieler zur oberen Riege der Hollywoodstars. Grund waren seine Auftritte in der "Mumie"-Trilogie und diversen Komödien. Doch dann wurde es still um Fraser.

Im vergangenen Jahr hat sich der 54-Jährige mit einem fulminanten Comeback zurückgemeldet – und gilt jetzt als einer der heißesten Kandidaten auf einen Oscar.

Critics Choice Awards: Brendan Fraser weint auf der Bühne

Bei den Critics Choice Awards am Sonntagabend wurde Fraser bereits für seine Schauspielleistung in "Whale" mit dem Preis für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet. In dem Drama porträtiert Fraser einen übergewichtigen Lehrer, der wegen seines Gewichts das Haus nicht mehr verlassen kann.

In seiner Dankesrede spielte Fraser auf seine langjährige Abwesenheit von Hollywood an. "Ich war in der Wildnis und hätte wahrscheinlich eine Spur von Brotkrumen hinterlassen sollen, aber du hast mich gefunden", dankte er Regisseur Darren Aronofsky, bevor er emotional wurde.

Er spricht Menschen Mut zu

Unter Tränen appellierte Fraser dann an die Menschen vor den TV-Geräten. "Für jeden, der wie Charlie mit Fettleibigkeit kämpft, oder für jeden, der das Gefühl hat, in einem dunklen Meer zu sein: Ich möchte, dass ihr wisst, dass auch ihr die Kraft habt, aufzustehen und ans Licht zu gehen. Und gute Dinge werden geschehen", sagte er.

Auch im Publikum waren einige feuchte Augen zu sehen. Nach Frasers Dankesrede brachen seine Kolleg*innen in tosenden Applaus aus. Etwas überraschend konnte sich Fraser gegen Austin Butler durchsetzen. Der "Elvis"-Darsteller gewann erst vergangene Woche den Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Auch er gilt als einer der Anwärter auf einen Academy Award in diesem Jahr.

Tochter von Elvis Presley Lisa Marie Presley: Ein Leben voller Höhen und dramatischer Tiefen 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Die Love-Story von Lisa Marie Presleys Eltern machte weltweit Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater war in Deutschland stationiert, dort kam es 1959 zu der schicksalhaften ersten Begegnung der damals 14-Jährigen mit dem "Love Me Tender"-Star Elvis Presley. Priscilla musste erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie im Mai 1967 in Las Vegas heirateten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Sechs Jahre lang waren der "King of Rock'n'Roll" und Priscilla verheiratet. Am Ende zog sie wegen seiner Tablettensucht die Reißleine. Es folgte die Scheidung und 1977 der Tod von Elvis Presley. Als er vor ihren Augen zusammensank, soll Lisa Marie gesagt haben: "Mein Papa ist tot." Priscilla Presley heiratete in ihrem Leben kein zweites Mal. Mehr

Was ist mit Brendan Fraser passiert?

Doch warum verschwand Brendan Fraser 2008 von der Bildfläche? Fraser selbst vermutete, von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) auf die Schwarze Liste gesetzt worden zu sein, nachdem er dem ehemaligen Präsidenten der Organisation, Phillip Berk, sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte. In der "GQ" verriet Fraser 2018, wie sich der Vorfall zugetragen habe. "Seine linke Hand greift um mich herum, packt meine Arschbacke, und einer seiner Finger berührt mich an der Brustwarze. Und er fängt an, ihn zu bewegen", erklärte Fraser zum ersten Mal öffentlich.

Damals wollte er eine Entschuldigung von Berk haben, bekam sie jedoch nicht. Einladungen zu Awardshows wurden von da an rar, Fraser zog sich zurück und wurde depressiv. Bis Darren Aronofsky ihn für "The Whale" engagierte.

Quellen: "USA Today" / "GQ"

+++ Lesen Sie auch +++

"All ihr Perversen": Wie bitterböse Ricky Gervais die Hollywood-Stars aufs Korn nahm

Schwere Vorwürfe gegen Scott Rudin: "Jeder weiß, dass er ein absolutes Monster ist"