Mit nur 53 Jahren ist der Maskenbildner Marc Pilcher an Covid-19 gestorben. Vor drei Wochen hatte er noch den Emmy für seine Arbeit in der Netflix-Serie "Bridgerton" entgegen genommen. Pilcher war doppelt geimpft.

Der Maskenbildner Marc Pilcher ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag im Alter von nur 53 Jahren an Covid-19. Pilcher war unter anderem beim Netflix-Hit "Bridgerton" für Haare und Make-up verantwortlich, durfte dafür erst vor wenigen Wochen einen Emmy-Award entgegen nehmen. Wie seine Familie über seine Agentur in einem Statement mitteilt, war Pilcher doppelt gegen Corona geimpft und hatte vor seiner Erkrankung keine gesundheitlichen Beschwerden.

Marc Pilcher lebte in Großbritannien und war für die Emmy-Verleihung vor drei Wochen nach Los Angeles gereist. Währenddessen sei er mehrfach negativ auf Corona getestet worden. Kurz nach seiner Rückkehr sei er jedoch krank geworden und schließlich gestorben.

Marc Pilcher arbeitete auch für "Downton Abbey"

"Er war glamourös und extravagant und brachte seinen Stil und seinen Flair bei jedem Entwurf ein. Für seine Kreationen hat er sich nie Grenzen in seiner Vorstellungskraft gesetzt, er hat sich über Standards hinweggesetzt und so ein Werk geschaffen, das es noch nie gab", heißt es in dem Statement über seine Arbeit. Pilcher war bereits für einen Oscar nominiert und hatte unter anderem auch bei der Erfolgsserie "Downton Abbey" den Look verantwortet.

Sein Tod sorgt für Bestürzung in der TV- und Filmbranche. In den sozialen Medien nahmen die "Bridgerton"-Stars Abschied von Pilcher. "Mir fehlen die Worte", schrieb etwa Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor. Nicola Coughlan, die in der Serie die Penelope spielt, twitterte, dass ihr Herz gebrochen sei. "Es eine Tragödie, dass er so jung von uns genommen wurde, wo er doch noch so viel zu geben hatte. Bitte nehmt das auch zum Anlass, daran zu erinnern, dass Covid immer noch eine sehr reale momentane Gefahr ist. Bitte lasst euch impfen und tragt Masken, um euch und andere zu schützen", appellierte sie.

Quellen: "Variety", Twitter, Instagram