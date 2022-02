Die Schauspielerin Nicola Coughlan hat auf Instagram ein Machtwort gesprochen und ihre Follower darum gebeten, nicht länger ihr Äußeres zu kommentieren. Mehr als hunderttausend Fans gefällt dieser Post. Auch andere Promis kennen das Problem.

Mit "Bridgerton" kam der große Durchbruch: Die Schauspielerin Nicola Coughlan schlüpfte für die erfolgreiche Netflix-Serie in die Rolle der Penelope Featherington und gewann so viele Fans. Doch der Ruhm brachte auch unangenehme Seiten mit sich, wie die 35-Jährige jetzt auf Instagram berichtete.

"Nur eine Sache", schrieb sie dort. "Wenn ihr eine Meinung über meinen Körper habt, teilt sie bitte nicht mit mir." Die meisten Leute seien zwar nett und wollten sie nicht beleidigen, aber sie sei auch bloß ein Mensch. "Es ist wirklich schwer, das Gewicht von Tausenden Meinungen über mein Aussehen zu ertragen, die mir jeden Tag direkt zugeschickt werden", heißt es weiter zu einem Selfie von ihr. Sie verstehe zwar, dass sie im Fernsehen sei und die Leute deshalb eine Meinung zu ihr hätten. "Aber ich bitte euch: Schickt mir das nicht direkt." Coughlan schaltete konsequent dazu auch die Kommentarfunktion bei Instagram ab.

Nicola Coughlan bekommt Unterstützung

Mit ihrem Ärger über ungewollte Kommentare zu ihrem Körper ist sie nicht alleine: Erst kürzlich hat die Schauspielerin Melanie Lynskey erzählt, dass sie sich gegen negative Kommentare über ihr Gewicht am Set zu Wehr setzen musste. Die Produzenten hätten ihr nahe gelegt, für ihre Rolle in der Serie "Yellowjackets" abzunehmen. Dabei sei es ihr wichtig gewesen, dass die Hauptfigur sich eben nicht mit dem Gedanken an ihr Äußeres plage, sondern "mit sich selbst im Reinen ist, sexuell aktiv ist und nicht über dieses Thema nachdenkt oder spricht. Weil ich möchte, dass Frauen sie sehen und sagen können: 'Wow, sie sieht aus wie ich und niemand sagt, dass sie die Dicke ist.'" Unterstützung bekam sie von ihren Kolleginnen in der Show, Christina Ricci, Juliette Lewis und Tawny Cypress. Die schrieben nämlich einen Brief an die Produzenten, um Lynskey zu unterstützen.

Und auch Nicola Coughlan bekam Unterstützung - und zwar in Form von Likes. Über 100.000 Fans gefiel ihr Post über ihre Erfahrungen mit ungefragten Kommentaren zum Aussehen.

Quellen: "Rolling Stone", Instagram