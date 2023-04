von Laura Stunz Sie ist kaum wiederzuerkennen: Ex-Hollywood-Star Bridget Fonda wurde mit Filmen wie "Codename – Nina" bekannt, seit 2002 hat sie sich aus dem Showbizz zurückgezogen. Neue Aufnahmen der heute 59-Jährigen zeigen, wie sehr sie sich verändert hat.

In den Neunzigern war sie ein Schauspielstar, heute hat sie sich aus dem Showbizz zurückgezogen: Bridget Fonda. Die Nichte von Hollywood-Star Jane Fonda wurde mit Filmen wie "Codename – Nina", "Singles, gemeinsam einsam" oder "Ein einfacher Plan" weltbekannt – seit 2002 hört man von der heute 59-Jährigen so gut wie nichts mehr. Zuletzt hatte sie 2009 bei der Premiere von Quentin Tarantinos Film "Inglourious Basterds" einen offiziellen Auftritt, danach verschwand sie komplett von der Bildfläche.

Bridget Fonda: Kaum wiederzuerkennen

14 Jahre später lichtete sie nun erstmals wieder ein Paparazzo ab – und zeigt, wie sehr sich die Tochter des ehemaligen Schauspielers und Regisseurs Peter Fonda verändert hat. In Turnschuhen, Jogginghose und grauem Schlabberpulver sah man den Ex-Hollywoodstar zusammen mit Sohn Oliver am Flughafen in Los Angeles. Die Daily Mail teilte die exklusiven Aufnahmen des überraschenden Auftritts, bei dem sich Fonda auch zu einem möglichen Karriere-Comeback geäußert haben soll.

Bridget Fonda im Jahr 1993 als "Maggie Hayward" im Thriller "Codename Nina". © Imago Images / United Achives

So soll die Ex-Schauspielerin die Frage, ob es noch eine Chance für ein Hollywood-Comeback gebe, verneint haben. Es sei "einfach zu schön, eine Privatperson zu sein", begründet Fonda. Kein Regisseur der Welt könne sie umstimmen. Die 90er-Ikone scheint mit Hollywood in jederlei Hinsicht abgeschlossen zu haben – und das vermutlich aus gutem Grund.

Mit fünf Jahren das erste Mal vor der Kamera

Blickt man auf Fondas Karriere zurück, wird deutlich, dass die Enkelin von Schauspiellegende Henry Fonda ("Spiel mir das Lied vom Tod") eine rasante, eher ungewöhnliche Kindheit durchlebte. Hineingeboren in eine absolute Starfamilie wurde Fonda das "Hollywood-Gen" wortwörtlich in die Wiege gelegt. Bereits mit fünf Jahren stand sie das erste Mal für den Blockbuster "Easy Rider" vor der Kamera, es folgten Rollen in Filmen von Star-Regisseuren wie Quentin Tarantino oder Francis Ford Coppola und Red-Carpet-Auftritte am laufenden Band.

Bridget Fonda in "Singles – Gemeinsam einsam" aus dem Jahr 1992. © Imago Images / Warner Brothers Los Angeles CA

Nach der Hochzeit mit Filmkomponist Danny Elfman im Jahr 2003 zog sie sich dann vollständig aus dem Showbizz zurück. Anders als Ehemann Elfman, der erst kürzlich die Titelmusik für die Netflix-Serie "Wednesday" komponierte, scheint sie sich komplett auf ihr Privatleben fokussiert zu haben. 2005 kam Sohn Oliver zu Welt.

Die Entscheidung, sich fürs Privatleben aus dem Filmgeschäft zurückgezogen zu haben, hat Fonda offensichtlich nie bereut.

