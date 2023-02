Jessie J hat ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Brit Awards präsentiert. Die Sängerin trug ein rotes, bauchfreies Outfit.

Es wird ein Junge! Sängerin Jessie J (34) hat das Geschlecht ihres Babys in einem Instagram-Video verraten. Wenige Stunden später präsentierte sie dann auch ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Brit Awards in London.

In dem Clip auf Instagram ist sie mit nacktem Babybauch zu sehen, wie sie ein Lied singt. Dazu erklärte sie: "Seit ich diesen Song geschrieben habe, bewegt er sich jedes Mal, wenn ich ihn spiele oder singe, wie verrückt ... also denke ich, dass dieses Lied das Richtige ist." Sie fügte hinzu: "Oh ja ... ich bekomme einen Jungen." In dem Video trägt sie ein über dem Bauch geöffnetes weißes Oberteil. Ihr Post endet daher wohl auch mit den Worten: "Und ich verspreche, ich trage Unterwäsche."

Ganz in Rot bei den Brit Awards in London

Für ihren Auftritt bei den Brit Awards in London setzte Jessie J dann auf einen Look ganz in Rot. Die 34-Jährige zeigte ihren Babybauch bei der Preisverleihung in einem roten, langärmligen Crop-Top. Zu dem Outfit gehörten zudem rote Handschuhe und ein Rüschen-Umhang, der bis auf den Boden fiel, sowie eine farblich passende enganliegende Hose. Unter dieser kamen rote, spitze Pumps zum Vorschein. Ihre Haare trug die Sängerin streng nach hinten gebunden, so dass ihre goldenen Ohrringe gut zur Geltung kamen. Mit dabei hatte sie außerdem eine goldene Clutch mit Perlenverzierung.

Die britische Sängerin hatte ihre Schwangerschaft Anfang Januar in einem emotionalen Instagram-Video verkündet, unterlegt mit ihrem Song "Sunflower". "Ich bin so glücklich und ängstlich, das endlich zu teilen", schrieb sie damals dazu. Sie zeigt auf Instagram ihren positiven Schwangerschaftstest sowie verschiedene Babybauch- und Ultraschall-Aufnahmen. Die 34-Jährige, die in der Vergangenheit eine Fehlgeburt verkraften musste, bat ihre Follower zudem: "Bitte seid nett zu mir."