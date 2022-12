Die Spencer-Tiara

Weltberühmt wurde die Spencer-Tiara am 29. Juli 1981. Denn an diesem Tag heiratete Prinz Charles die blutjunge Lady Diana Spencer und Millionen Menschen sahen an den Fernsehbildschirmen zu. Zu ihrem Brautkleid des damaligen Designerpaars Emanuel kombinierte die 19-Jährige das diamantbesetzte Diadem ihrer Familie. Wie eine funkelnde Blumengirlande rankten sich die Juwelen um Dianas Kopf. Dabei wurden die Diamanten auf vielfältige Schliffart eingesetzt, in Rosen-, Kissen-, Brillant- und Tropfenform. Dabei sah die Tiara nicht immer so aus. 1919 schenkte Lady Sarah Spencer den Hauptteil der heutigen Tiara der Braut des Familienoberhaupts, Lady Cynthia Hamilton. In den 1930er Jahren sollen die seitlichen Girlanden vom früheren Hof-Juwelier hinzugefügt worden sein. Vererbt wurden sie jeweils durch die Hauschefs der Spencer und von den weiblichen Familienmitgliedern getragen. Zuletzt war dies 2018 Dianas Nichte, Celia McCorquodale, bei deren Hochzeit. Derzeit ist die Tiara im Besitz von Dianas Bruder, Charles Earl Spencer. Er wird sie vermutlich der Tradition folgend seinem ältesten Sohn Frederick, Viscount Althorp, vererben

Mehr