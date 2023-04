Dieses Osterfest ist für die Royals etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass es das erste ohne die im September letzten Jahres verstorbene Queen Elizabeth II. ist, das Fest fällt auch auf den zweiten Todestag von Prinz Philip. Der Ehemann der Queen starb am 9. April 2021. Doch es gibt auch einen sehr fröhlichen Anlass heute, ebenso auf den 9. April fällt der Hochzeitstag von König Charles III. und Königin Camilla im Jahr 2005.

Der alljährliche Oster-Gottesdienst findet traditionell in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor statt. Der Ort, an dem auch Prinz Philip und Queen Elizabeth II. ihre letzte Ruhe fanden. In diesem Jahr nimmt auch der vierjährige Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, Prinz Louis, an dem feierlichen Gottesdienst der Familie teil. Der kleine Prinz durfte im letzten Jahr seine ersten öffentlichen Termine an der Seite seiner Eltern bestreiten und zog durch seine quirlige Art alle Blicke auf sich.

König Charles III. ändert die Oster-Essens-Regeln

Das familiäre Osterfest soll auf Schloss Windsor stattfinden. Die Royal-Expertin Ingrid Seward sagte dem Newsportal "The Sun", dass es Lammbraten zu essen geben wird und Kate eine Ostereiersuche für die Kinder organisiert haben soll. Außerdem soll der neue König, Charles III., bereits mit alten Oster-Traditionen gebrochen haben. Zu Zeiten der Queen mussten, laut Seward, alle Kinder, die noch nicht mit Messer und Gabel vernünftig umgehen konnten, an einem Kindertisch in einem anderen Zimmer zum Essen platziert werden. In diesem Jahr sollen alle zusammen an der großen Festtagstafel auf Schloss Windsor zusammenkommen.

Auf dem Weg zur St. George's Chapel konnte man in diesem Jahr feststellen, dass offenbar eine Kleiderabsprache stattgefunden haben muss. Die Thronfolgerfamilie um Prinz William und der König sowie seine Frau Camilla entschieden sich fast geschlossen für die Farbe Blau. Bei 12 Grad und Sonnenschein am Ostersonntag in Windsor wirkte die Familie fröhlich und guter Dinge, trotz der durchaus emotionalen Umstände beim ersten Oster-Gottesdienst ohne die Jahrhundert-Königin.

