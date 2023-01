von Laura Schäfer Hurra! Königs-Nichte Prinzessin Eugenie ist wieder schwanger. Im Sommer soll das zweite Kind auf die Welt kommen.

"Wir sind so aufgeregt mitzuteilen, dass es im Sommer einen weiteren Zuwachs zu unserer Familie gibt." Mit diesen Worten teilt Prinzessin Eugenie auf Instagram mit, dass sie erneut schwanger ist. Das Bild, geschossen vom stolzen Zweifach-Papa in spe, zeigt die Prinzessin in Freizeitkleidung auf einer Koppel. Söhnchen August schmiegt sich an seine strahlende Mama und scheint ihr Bäuchlein zu küssen. Der kleine Junge ist das erste Kind der Prinzessin und ihres Mannes Jack Brooksbank und kam am 9. Februar 2021 auf die Welt.

Noch vor wenigen Tagen sah man die Prinzessin in Davos. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sprach Eugenie über den Klimawechsel. Wie die "Daily Mail" berichtet, sprach sie darin unter anderem darüber, dass sie glaube, ihr Sohn August werde schon mit knapp zwei Jahren ein Aktivist. Alels, was sie tue, sei für ihn. "Alles ändert sich", wenn man Mutter werde. Heute habe sie Angst zu fliegen. Etwas, das früher nicht so gewesen sei. Die 32-Jährige hat sich einen Namen gemacht, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht. Sie setzt sich seit Jahren gegen Menschenhandel und Zwangsprositution ein, 2022 veröffentlichte sie den Podcast "Floodlight". Bei ihrer Hochzeit 2018 trug sie ein am Rücken tief ausgeschnittenes Kleid – um ihre OP-Narbe im Rahmen der Skoliose-Behandlung zu zeigen und anderen mutzumachen.

Eugenie ist die zweite Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Beatrice ist sie die einzige Frau dieser Windsor-Generation mit einem Prinzessinnentitel. Ihr – und auch Beatrices – Kind trägt allerdings keinen Prinzentitel. Es ist davon auszugehen, dass auch der neue royale Spross bürgerlich auf die Welt kommt. Die kleine Familie trägt den Nachnamen Brooksbank.