"Vielleicht haben Blondinen einfach mehr Spaß im Leben."

Seit Anfang September zeigte sich Britney Spears (37, "Baby One More Time") in der Öffentlichkeit mit brauner Haarfarbe. Diesen Look trug sie vorher zuletzt im Jahr 2013. Nun ist die Sängerin zu ihrer natürlichen blonden Mähne zurückgekehrt, wie man in einem Kurzclip bei Instagram sehen kann.