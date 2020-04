Sie lernten sich bereits mit zwölf Jahren als Kinder-Moderatoren der Disney-Sendung "Mickey Mouse Club" kennen. Zu Beginn dieses Jahrtausends avancierten Britney Spears (38, "Toxic") und Justin Timberlake (39, "Mirrors") dann zu dem Pop-Traumpaar schlechthin, bis 2002 die bittere Trennung folgte. Nun, rund 18 Jahre später, tanzt die Sängerin in einem Instagram-Video zu der Musik ihres Ex-Freundes - und bezeichnet ihn darüber hinaus als "Genie".

"Eine der weltgrößten Trennungen"

"Ich weiß, wir hatten vor 20 Jahren eine der weltgrößten Trennungen, aber hey, der Mann ist ein Genie!!!" Mit diesen Worten betitelte Spears ihr Video, das sie am Mittwoch (15. April) auf der Social-Media-Plattform hochlud. Darin zu sehen: Eine nach ihren eigenen Worten "gelangweilte" Britney Spears, die "nicht wirklich" zu "Filthy" tanzt, einem Song von Timberlakes letztem Album "Man of the Woods".

Unter den unzähligen Kommentaren des Videos ist auch ein ganz besonderer zu finden - von Justin Timberlake selbst. Der 39-jährige ehemalige NSync-Frontmann ("Bye Bye Bye") hielt sich allerdings zurück und postete lediglich ein vor Lachen weinendes Emoji sowie drei winkende Hände. Britney Spears' kleine Schwester Jamie Lynn (29) kommentierte indes: "Blogs arbeiten bereits an ihren skandalösen Geschichten."

Die Sängerin selbst kommentierte ihren Post nicht weiter, ließ allerdings wenig später ein weiteres Video folgen. In dem tanzt sie erneut auf der Veranda ihres Zuhauses in Kalifornien zu Justin Timberlakes Musik.

Ihre Liebe hielt drei Jahre

Britney Spears und Justin Timberlake waren zwischen 1999 und 2002 ein Paar. Nach der Trennung befeuerte der ehemalige Boyband-Star, der damals seine Solo-Karriere startete, mit dem Song "Cry Me a River" die Spekulationen, seine Ex habe ihn betrogen. Heute ist Timberlake mit Schauspielerin Jessica Biel (38, "The Sinner") verheiratet, das Paar hat den gemeinsamen fünfjährigen Sohn Silas. Zweifach-Mama Spears ist seit längerem mit dem Personal Trainer Sam Asghari (26) glücklich.