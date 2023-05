von Luisa Schwebel Am kommenden Montag soll eine Doku über Britney Spears neue Informationen über den Zustand der Sängerin zutage bringen. Vorher berichten Vertraute aus ihrem Umfeld, wie es ihr geht.

Britney Spears hat sich in der Vergangenheit bereits über die vielen Dokumentationen über ihre Person empört. "Denkt daran: Egal, was wir glauben, über das Leben einer Person zu wissen, es ist nichts im Vergleich zu der Person, die wirklich hinter der Kamera lebt", schrieb sie vor zwei Jahren auf Twitter.

Britney Spears: Neue Doku beleuchtet Leben nach der Vormundschaft

Nun soll eine weitere Doku Licht ins Dunkel bringen, genauer gesagt, sie soll offenlegen, wie es Spears seit dem Ende ihrer Vormundschaft geht.

Das Promi-Portal "TMZ" rührt schon seit einigen Wochen die Werbetrommel für die eigens produzierte Doku "Britney Spears: The Price of Freedom". Und die vorab veröffentlichten Artikel lassen durchscheinen, was Fans der Sängerin erwarten dürfen. Laut dem Portal und der Doku soll Spears fast durchgehend Kaffee oder Energy-Drinks zu sich nehmen, teilweise deshalb drei Tage hintereinander wach sein.

Vertrauter sagt: "Sie ist eine "Überlebenskünstlerin"

Doch nicht nur das. Glaubt man der Doku, sind Spears' Freunde besorgt. Man habe ihrem Umfeld empfohlen, Messer aus ihrer Nähe fern zu halten. Auch ihre Ehe hänge laut "TMZ" am seidenen Faden. Auf Auftritte ihres Idols sollten sich Fans außerdem nicht freuen – dass Spears noch mal auf einer Bühne stehen wird, sei laut Doku unwahrscheinlich.

Ob an den Berichten etwas dran ist oder nicht, wissen wohl nur die Musikerin selbst und ihr Umfeld. Gegenüber dem Magazin "People" äußerte sich jetzt eine Quelle aus eben diesem. "Sie war 13 Jahre lang hinter Schloss und Riegel. Gab es Höhen und Tiefen? Ja", so die vertraute Person zu der Zeitschrift, die in der Regel als gut informiert gilt. "Aber einige der erstaunlichen Dinge, die sie in letzter Zeit getan hat, waren alle ihre eigene Entscheidung. Sie ist eine Überlebenskünstlerin. Trotz aller Höhen und Tiefen, die sie durchmacht, bleibt sie eine Überlebenskünstlerin", heißt es weiter.

Eine Chance, die Spears bleibt, um mit manchen Gerüchten aufzuräumen, dürfte ihre Autobiografie sein, an der sie weiterhin arbeiten soll. Ein offizielles Erscheinungsdatum steht dafür allerdings noch nicht fest.

Quellen: "TMZ" / "People"

