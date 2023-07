Wurde Sängerin Britney Spears vom Sicherheitsteam des NBA-Stars Victor Wembanyama ins Gesicht geschlagen? Beide brachen nun ihr Schweigen.

Jetzt sprechen der NBA-Star Victor Wembanyama (19) und Popstar Britney Spears (41) nach dem Zwischenfall in einem Restaurant in Las Vegas selbst. Wie übereinstimmend US-Medien zuvor berichteten, habe ein Mitglied des Sicherheitsteams der Mannschaft des San-Antonio-Spurs-Spielers der Sängerin zuvor ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Der KENS-Reporter Nate Ryan teilte via Twitter ein Interview mit dem französischen Basketballer, indem er erstmals Stellung zu den Vorwürfen bezog. "Ich habe die Nachrichten natürlich gelesen", erklärt Wembanyama. Außerdem sei er durch ein paar Anrufe in der Nacht aufgeweckt worden: "Es ist ein bisschen was passiert, als ich mit einigen Sicherheitsleuten des Teams zu einem Restaurant ging."

Er habe "eine Person" wiederholt seinen Namen rufen hören, sei aber nicht stehen geblieben, weil er von den Security-Mitarbeitern dazu aufgefordert worden wäre. Es hätte sich sonst eine zu große Menschentraube gebildet, wenn er angehalten hätte. Dass es sich bei der Person um Britney Spears gehandelt habe, wusste der Profi-Sportler zu diesem Zeitpunkt nicht: "Diese Person hat mich von hinten an der Schulter gepackt. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich geradeaus gelaufen bin und sie mir sagten 'Bleib nicht stehen'. Ich weiß nur, dass der Sicherheitsdienst sie weggestoßen hat."

Er wisse nicht, wie viel Kraft seine Mitarbeiter dabei benutzt hätten. "Ich hielt auch nicht an, um nachzusehen, also ging ich weiter und genoss ein schönes Abendessen", so Wembanyama. Er habe erst "ein paar Stunden" später erfahren, dass es sich um die berühmte Popsängerin gehandelt habe. "Zuerst dachte ich, die machen Witze. Aber ja, es stellte sich heraus, dass es Britney Spears war", erklärt der Spurs-Spieler. Für ihn sei das zuvor keine große Sache gewesen, er habe zu keinem Zeitpunkt in ihr Gesicht gesehen und habe sie so auch nicht erkennen können.

Britney Spears schildert den Vorfall via Instagram

Britney Spears selbst sprach via Instagram von "traumatischen Erlebnissen". Sie habe Wembanyama erkannt und ihn ansprechen wollen und ihm dazu nur auf die Schulter geklopft, um seine Aufmerksamkeit zu erhalten: "Die Sicherheitsleute haben mir dann vor allen Leuten ins Gesicht geschlagen. Ich wurde zu Boden geworfen und meine Brille fiel mir aus dem Gesicht." Ihr eigenes Sicherheitsteam sei nicht handgreiflich geworden. Alles in allem empfinde sie den Vorfall als peinlich. Sie hoffe, dass der NBA-Star und die Security-Leute sich öffentlich entschuldigen werden.

Auch die Polizei in Las Vegas bestätigte laut "Los Angeles Times" bereits den Vorfall. Ein Beamter sei wegen einer möglichen Körperverletzung an Ort und Stelle geschickt worden. Es habe keine Festnahmen gegeben. Weitere Details wolle man jedoch nicht preisgeben. In US-Medien wird unterdessen von einem Video einer Überwachungskamera berichtet, die den Zwischenfall aufgezeichnet haben soll. Darauf sei Spears' Griff an die Schulter von Wembanyama zu erkennen, ein Security-Mitarbeiter stoße daraufhin ihre Hand weg, dabei sei sie von ihrer eigenen Hand im Gesicht getroffen worden und gestürzt.