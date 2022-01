Britney Spears' Anwalt hat ihrer kleinen Schwester Jamie Lynn einen Brief geschickt, in dem er sie dazu auffordert, Britney nicht weiterhin zum eigenen Vorteil zu benutzen.

In Britney Spears brodelt es. Die Musikerin ist wütend, enttäuscht und höchstwahrscheinlich schwer traumatisiert. Ihre Vormundschaft ist erst vor wenigen Monaten gerichtlich beendet worden, da tingelt Spears' jüngere Schwester Jamie Lynn durch Fernsehsendungen und Podcasts. Die Schauspielerin bewirbt ihr Buch "Things I Should Have Said", dabei scheut sie nicht davor zurück, über ihre berühmte Schwester und deren Leben zu sprechen.

Britney Spears: Anwalt droht Jamie Lynn Spears

Doch nach vielen Jahren, in denen sie vorrangig auf sich allein gestellt war, hat Britney einen Mann an ihrer Seite, der in ihrem Interesse handelt: Anwalt Mathew Rosengart. "Wie Sie wissen, vertrete ich Ihre Schwester Britney Spears, und ich schreibe auf ihre Bitte hin bezüglich der oben genannten Angelegenheit. Wir schreiben mit einigem Zögern, denn das Letzte, was Britney will, ist, noch mehr Aufmerksamkeit auf Ihr schlecht getimtes Buch und seine irreführenden oder unerhörten Behauptungen über sie zu lenken", beginnt ein Brief Rosengarts an die jüngere Spears.

"Obwohl Britney Ihr Buch nicht gelesen hat und auch nicht vorhat, es zu lesen, waren sie und Millionen ihrer Fans schockiert, als sie sahen, wie Sie sie zu Geldzwecken ausgenutzt haben. Sie wird das nicht tolerieren, und das sollte sie auch nicht", schreibt der Anwalt darin außerdem.

Die Botschaft ist klar: Britney wird nicht weiter akzeptieren, dass zu ihrem Leidwesen Geld gemacht wird. "Wie ich bereits erklärt habe, wird Britney nach 13 Jahren Vormundschaft, die sie ihrer Bürgerrechte und grundlegenden Freiheiten beraubt hat, nicht länger von ihrem Vater oder jemand anderem schikaniert werden", erklärt Rosengart. "Es ist falsch, falsche oder phantasievolle Vorwürfe zu verbreiten, vor allem, wenn damit Bücher verkauft werden sollen. Außerdem ist es potenziell rechtswidrig und verleumderisch", droht er Jamie Lynn Spears.

Spears wütet gegen Schwester und Mutter

Während ihr Anwalt rational argumentiert, lässt Britney ihre Wut ungezügelt raus. In einem ihrer jüngsten Instagram-Postings erinnerte sie sich an die Zeit nach der Trennung von Ex-Freund Justin Timberlake. "Ich flog nach Hause zu Jamie Lynn, die auf der Couch saß und ihre Fernsehsendungen schaute, gleich nachdem Justin und ich uns getrennt hatten", schrieb die 40-Jährige und erklärte, wie schockiert sie gewesen sei. Denn das Leben, das Jamie Lynn lebte, war ihr immer verwehrt geblieben.

"Ich hatte mein ganzes Leben lang gearbeitet und wusste nicht, wie man von Mama bedient wird. (...) Jamie Lynn war zwölf Jahre alt , saß stundenlang vor dem Fernseher und legte sich dann auf ein Floß am Pool. Ich stand unter Schock, denn das war nie mein Leben", erläuterte Britney und wurde dann deutlich: "Es tut mir leid, Jamie Lynn, ich war nicht stark genug, um zu tun, was ich hätte tun sollen. Dir und Mama eine verdammte Ohrfeige zu verpassen."

Es scheint, als hole Britney Spears derzeit nach, was ihr jahrelang nicht erlaubt wurde: sich zu wehren.

