Die vergangenen Jahre im Leben von Britney Spears waren ein emotionales Auf und Ab der Gefühle, geprägt von gescheiterten Beziehungen, Sorgerechtsstreits und der jahrelangen Vormundschaft ihres Vaters. Doch auch wenn die 41-Jährige vor allem negative Schlagzeilen machte, bleibt sie bis heute die "Princess of Pop", die mit ihrem Charme und Talent die Herzen vieler Menschen für sich gewinnt.

Britney Spears stieg hoch und fiel tief

Spears' Musik schlug in den späten 90er Jahren ein wie eine Bombe. Ihre ersten Alben "... Baby One More Time" und "Oops! I Did It Again" zählen bis heute zu den meistverkauften Musikalben weltweit, brachen unzählige Rekorde und werden als Wiedergeburt des Teen Pop verstanden. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 war sie die Künstlerin, die die meisten Alben verkaufte und die meisten Hits herausbrachte, Dafür erhielt sie im Jahr 2003 als bis dato jüngste Sängerin im Alter von 22 Jahren einen Stern auf dem Walk of Fame.

Spears war DER Weltstar der frühen 2000er. Jeder kannte sie, jeder wollte mit ihr zusammenarbeiten. So lobte der "King of Pop", Michael Jackson, die Künstlerin für ihr außergewöhnliches Talent und sang mit ihr gemeinsam den Song "The Way You Make Me Feel". Und auch Madonna verehrte Spears so sehr, dass sie ihr im Jahr 2003 den wohl berühmtesten Bühnenkuss bei den MTV Movie Awards gab. Doch genauso rasant, wie sie empor stieg, so fiel sie auch wieder.

Von rekordbrechenden Erfolgsjahren zur Unzurechnungsfähigkeit unter Vormundschaft: Das Leben von Britney Spears in Bildern.

+++ Lesen Sie auch +++