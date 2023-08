Die Ehe zwischen Britney Spears und Sam Asghari ist offenbar gescheitert, beide haben bereits Anwälte eingeschaltet. Wie Gerichtsunterlagen andeuten, könnte sich jetzt ein handfester Rosenkrieg entwickeln.

Britney Spears' dritte Ehe steht offenbar vor dem Aus – und könnte mit einem Rosenkrieg enden. Laut "TMZ" hat Sam Asghari die Scheidung von der Sängerin eingereicht und "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Die Trennung datiert er auf Ende Juni. Das Promi-Portal berichtet außerdem, dass Asghari sowohl Unterhalt verlangt als auch finanzielle Hilfe beim Bezahlen seiner Anwälte.

Britney Spears und Sam Asghari haben sich getrennt

Sein Anwalt Neal Hersh deutet in Gerichtsunterlagen, die "TMZ" vorliegen, außerdem an, Asghari könnte die Bedingungen des Ehevertrags anfechten. "Er muss noch (...) das Ausmaß des getrennten Vermögens und der Verpflichtungen jeder Partei bestimmen", so Hersch über seinen Mandanten. "Es gibt verschiedene gemeinschaftliche und quasi-gemeinschaftliche Vermögenswerte und Schulden, deren vollständige Art und Umfang [Sam] zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind", heißt es weiter.

Den Ehevertrag verhandelten Spears und Asghari, um ihr Vermögen zu schützen. Berichten zufolge ist er zu ihrem Vorteil ausgelegt. Wie "Page Six" erfahren haben will, soll Asghari dabei sein, seine Noch-Ehefrau zu erpressen. Der Schauspieler versuche, "Zugeständnisse über seinen Ehevertrag hinaus auszuhandeln und droht, mit außerordentlich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn er nicht bezahlt wird".

"Free Britney" Kampf gegen Vormundschaft: Diese Promis haben sich für Britney Spears eingesetzt 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Gemeinsam gingen sie im Mickey Mouse Club die ersten Schritte ihrer jeweiligen Weltkarrieren. Lange Zeit wurden Britney Spears und Christina Aguilera von Öffentlichkeit und Presse zu Rivalinnen hochstilisiert. Dass Aguilera ein emotionales Statement postete, nachdem Spears vor Gericht ausgesagt hatte, bedeutete deshalb viel. "In den letzten Tagen habe ich über Britney und alles, was sie durchmacht, nachgedacht. Es ist inakzeptabel, dass eine Frau oder ein Mensch, der sein Schicksal selbst in die Hand nehmen möchte, nicht so leben darf, wie er möchte", schrieb sie auf Instagram. Mehr

Sie hat wohl Power-Anwältin engagiert

Aus Spears' Umfeld ist laut "Page Six" bereits zu hören, dass das Team der Sängerin sie und ihre Finanzen beschützen wird. "Das ist Erpressung und wird nie passieren", zitiert "Page Six" einen Vertrauten. Angeblich hat die "Gimme More"-Sängerin bereits Anwältin Laura Wasser engagiert. Sie hat bereits zahlreichen Prominenten bei ihren Scheidungen unterstützt. Wassers Ziel ist derweil in den meisten Fällen eine Einigung, damit es gar nicht erst zu einem Gerichtsstreit kommt. Wasser betreute Spears bereits bei ihrer Scheidung von Ex-Mann Kevin Federline. Die beiden Frauen dürften sich also bereits gut kennen.

Spears und Asghari hatten sich erst im Sommer vergangenen Jahres das Jawort gegeben, nachdem sich die Musikerin aus der Vormundschaft ihres Vaters hatte befreien können.

Quellen: "TMZ" / "Page Six"

+++ Lesen Sie auch +++

Gewalt, Alkoholismus, Ehrgeiz: Britney Spears und ihre schrecklich dysfunktionale Familie