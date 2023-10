Nach jahrelangem erzwungenen Schweigen erzählt Britney Spears in ihren neuen Memoiren ihre Seite der Geschichte: Sie spricht unter anderem auch über die gescheiterte Beziehung mit Justin Timberlake – mit dem ihre Fans jetzt umso mehr ein Hühnchen zu rupfen haben.

Justin Timberlake galt lange Zeit als Saubermann. 2004 bekam er sogar den Namen "Teflon-Man", als nach dem "Nipplegate"-Skandal mit Janet Jackson alle Vorwürfe an ihm abzuprallen schienen. Doch aktuell beginnt sein Image nach und nach zu bröckeln. Denn Britney Spears hat ihr Schweigen gebrochen. Endlich, wie viele ihrer Fans denken.

Britney Spears erhebt Vorwürfe gegen Justin Timberlake

In ihrer Biografie "The Woman in Me" (erscheint am 24. Oktober) rechnet Spears ersten Enthüllungen zufolge nicht nur mit ihrem Vater ab, sondern auch mit anderen Menschen, die in ihrem ereignisreichen Leben einen Part gespielt haben. So auch Timberlake. Die Musiker lernten sich in den Neunzigerjahren im "Mickey Mouse Club" kennen und später auch lieben. Anfang der Nullerjahre galten sie als das Traumpaar der Musikbranche.

Die beiden zeigten sich gemeinsam auf dem roten Teppich, erzählten verliebt Anekdoten übereinander in Talkshows, während Spears weiterhin beteuerte, Jungfrau zu sein. Die Unschuld gepaart mit knappen Outfits und doppeldeutigen Songtexten gehörte zu Spears' sorgfältig aufgebautem Image. Nach der Trennung wendete sich das Blatt. Timberlake deutete in Interviews unmissverständlich an, dass Spears und er Sex gehabt haben und sie ihn sogar betrogen haben soll.

In der Klatschpresse wurde Spears durch den Dreck gezogen. Und Timberlake, der scheinbar Gehörnte, ließ es gewähren, befeuerte das Narrativ sogar noch, indem er damit prahlte, die vermeintliche Jungfrau Britney ins Bett bekommen zu haben. Spears' Image begann zu bröckeln, während er seine Karriere aufbaute.

Justin, der "Teflon-Man"

Jetzt erzählt Spears eine andere Geschichte. Sie sei von Timberlake schwanger geworden, doch er habe kein Kind haben wollen, heißt es in ihrem Buch. Sie habe die Abtreibung durchführen lassen, weil er kein Vater sein wollte. Unter der Entscheidung habe sie gelitten, so Spears. Nicht nur das: Sie behauptet außerdem, Timberlake habe sie betrogen. Den Namen der prominenten Frau wolle sie nicht preisgeben, da diese heute eine eigene Familie habe. Sie gibt außerdem zu, Timberlake mit ihrem Choreografen Wade Robson betrogen zu haben. "Ich habe mit ihm rumgemacht", schreibt sie in ihrem Buch.

Spears' Fans fühlen sich derweil in ihrer Ablehnung von Timberlake bestätigt. Seit einigen Jahren ist er ihnen ein Dorn im Auge. "Sieben Jahre nach ihrer Trennung, als Britney bereits unter einer illegalen Vormundschaft stand und ihr die Kinder weggenommen wurden, nutzte Justin Timberlake immer noch Britneys Sexualleben aus, wohlwissend, dass sie einmal von ihm schwanger war und er sie zu einer Abtreibung überredete. Er ist der Teufel", schrieb ein Fan auf X, vormals Twitter, und teilte einen Sketch Timberlakes, in dem er sich in seiner Rolle über eine Sängerin (eine Anspielung auf Spears) lustig machte.

Andere wiederum bringen "Nipplegate" ins Gespräch. "Die Tatsache, dass Justin Timberlake im Alleingang die Karrieren/Leben von zwei der größten Popstars, Janet Jackson und Britney Spears, geschädigt hat, ohne dass er mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen musste, ist unglaublich", schreibt ein Fan. Mehr über den "Nipplegate"-Skandal und warum Timberlake in der Kritik steht, lesen Sie hier.

Bisher ist Spears' Biografie noch nicht in den Geschäften erhältlich. Gut möglich also, dass sie noch weitere Enthüllungen in petto hat.

Und wie reagiert der "Teflon-Man" Timberlake? "Justin hat sich auf seine eigene Familie konzentriert und versucht, sich nicht mit Britneys Memoiren zu befassen", sagte eine Quelle aus dem Umfeld des Sängers "Entertainment Tonight". "In den letzten Jahren hat Justin versucht, Britney aus der Ferne zu unterstützen. Sie waren vor so langer Zeit zusammen, aber er hat immer noch Respekt vor ihr. Justin und Jessica [Biel] wollen einfach nur, dass jeder wächst und sich weiterentwickelt, anstatt immer wieder die Vergangenheit zu erwähnen."

