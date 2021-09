Britney Spears will bald heiraten.

Britney Spears hat sich mit Sam Asghari ​verlobt und plant offenbar einen Ehevertrag. Ihr Vater soll darauf keinen Einfluss nehmen können.

Britney Spears (39) kämpft vor Gericht für das Ende ihrer Vormundschaft. Ihr Vater Jamie Spears (69) verwaltet seit 2008 unter anderem die Finanzen der Sängerin. Nun hat die 39-Jährige offenbar einen weiteren Grund, dagegen vorzugehen: der geplante Ehevertrag mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27). Spears und Asghari hatten Mitte September ihre Verlobung verkündet.

"Page Six" berichtet unter Berufung auf Gerichtsdokumente, die Sängerin suche derzeit nach einem Anwalt für Familienrecht. Dieser soll einen Ehevertrag ausarbeiten. Ihr Vertreter im Vormundschaftsprozess, Mathew Rosengart, erläuterte in den Papieren laut der Promiseite der "New York Post": Ein Ehevertrag erfordere normalerweise eine Kommunikation mit dem Vormund.

Britneys Beziehung zu ihrem Vater sei "zerbrochen". Daher würde Jamie Spears' Beteiligung die Möglichkeit behindern, einen Vertrag auszuhandeln, "bei dem sich alle einig sind, dass er im besten Interesse von Frau Spears" ist. Die Vormundschaft von Jamie Spears solle deswegen beim nächsten Gerichtstermin am 29. September "ausgesetzt" werden.

Wann endet die Vormundschaft?

Jamie Spears hatte US-Medienberichten zufolge Anfang September einen Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. Darin spricht er sich für die Beendigung der Vormundschaft aus. In dem Dokument erklärte Spears demnach, dass sich die Lebensumstände seiner Tochter "in einem solchen Maße geändert haben, dass möglicherweise keine Gründe mehr für die Aufrechterhaltung einer Vormundschaft bestehen".

Die Sängerin hatte zuvor vor Gericht erklärt, dass ihre Finanzen, ihre Karriere, ihr Privatleben und sogar die Entscheidung über weitere Kinder durch die Vormundschaft kontrolliert werden.