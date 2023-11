Britney Spears' Anwalt Mathew Rosengart verlässt nach einer Anhörung zur väterlichen Vormundschaft gegenüber der Pop-Sängerin am 14. Juli 2021 das Stanley Mosk Courthouse in Los Angeles

von Jochen Siemens Der Rechtsanwalt Mathew Rosengart schaffte in vier Monaten das, was andere Anwälte in 13 Jahren nicht fertig brachten: Er befreite Britney Spears aus der Vormundschaft. Wer ist dieser Mann, dessen Sieg auch noch die kalifornischen Gesetze änderte?

Es waren diese 4500 Wörter, die im Sommer 2021 in zwanzig Minuten aus ihr herausrasten. Atemlos, klagend, die Richterin anflehend: "Ich will nur mein Leben zurück". Die ganze Welt konnte damals zuhören, wie Britney Spears in einem Gerichtsaal in Los Angeles versuchte, aus dem 13-jährigen Gefängnis einer väterlichen Vormundschaft endlich wieder in die Freiheit eines selbstbestimmten Lebens zu gelangen. 4500 Wörter, die auch er damals hörte, er, den sie in Anwaltskreisen "Mr. Steel" nannten, in Anspielung auf Superman. Mathew Rosengart, 58, fast zwei Meter groß, in seiner Jugend mal ein talentierter Basketball-Spieler und mit seiner Hornbrille in gewisser Ähnlichkeit zu Clark Kent, wie sich Superman im zivilen Leben nannte.