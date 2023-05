Stress für Britney Spears: Der Anwalt ihres Ex-Mannes behauptet, sie habe ihre Kinder über ein Jahr lang nicht mehr gesehen.

Sängerin Britney Spears (41) ist erneut mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Sie soll ihre beiden Söhne Sean Preston (17) und Jayden (16) über ein Jahr lang nicht gesehen haben. Das behauptet offenbar der Anwalt von Spears' Ex-Mann Kevin Federline (45).

Hintergrund: Federline, der angeblich das alleinige Sorgerecht besitzt, will mit den Kindern und seiner neuen Ehefrau nach Hawaii ziehen. Dort könnten er und seine Frau gute Jobs bekommen, die Kinder könnten ruhiger leben als in Los Angeles. Bisher hat Britney Spears dem Umzug Medienberichten zufolge nicht zugestimmt. Federlines Anwalt droht jetzt, den Fall vor Gericht zu bringen: Sein Mandant habe nicht nur das Sorgerecht, sondern de facto auch zu 100 Prozent Umgangsrecht, sagte er "TMZ". Die Sängerin, so sein Vorwurf, habe ihre beiden Söhne seit über einem Jahr nicht gesehen.

Wie ist der Kontakt?

Ist das Verhältnis zwischen Britney Spears und ihren Kindern tatsächlich so schlecht? Ex-Mann Kevin Federline hatte bereits 2022 in einem Interview mit dem britischen Sender ITV erklärt: "Die Jungs haben beschlossen, dass sie ihre Mutter im Moment nicht sehen wollen." Grund seien angeblich Britneys ständige Eskapaden, allem voran die Nacktfotos, die sie wiederholt auf Instagram gepostet hat. Federline: "Es ist hart. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, als Teenager in die High School zu gehen."

Die Sängerin selbst äußerte sich ebenfalls zu dem schwierigen Verhältnis zu ihren beiden Teenager-Söhnen: Als diese nicht zu ihrer Hochzeit mit Sam Asghari (29) erschienen, sei "ein Teil von ihr gestorben".

Kevin Federline will nun bis zur kommenden Woche abwarten, ob Britney Spears dem Umzug nach Hawaii zustimmt. Ansonsten müsse ein Gericht entscheiden.