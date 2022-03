Sängerin Britney Spears gratuliert ihrem Verlobten Sam Asghari mit liebevollen Worten zum Geburtstag.

Britney Spears (40) schwebt mit ihrem Verlobten Sam Asghari (28) weiter auf Wolke sieben. Zum Geburtstag ihres Zukünftigen veröffentlichte die Sängerin ein romantisches Foto aus dem gemeinsamen Strandurlaub und schrieb dazu: "Happy Birthday an meinen Verlobten! Ich liebe dich so sehr".

"Ich wünsche mir eine Familie mit dir - ich will alles mit dir!", schrieb die Sängerin weiter. Das Foto zeigt die 40-Jährige und den Schauspieler und Tänzer Arm in Arm vor einem Sonnenuntergang am Meer. Spears trägt auf dem Bild ein enganliegendes, schulterfreies Sommerkleid, während sich Asghari casual in weißem Hemd und kurzer hellblauer Hose präsentiert.

Zu seinem Ehrentag veröffentlichte der 28-Jährige das gleiche Foto, zusammen mit anderen Impressionen aus dem Liebesurlaub. "Ich feiere jeden Tag die Gelegenheit, die sich Leben nennt", kommentierte er seinen Post. Die Reise sei "der beste Geburtstagsausflug mit meiner Queen", schloss er seinen Kommentar zu den Fotos und Videos.

Hat Britney im Urlaub heimlich geheiratet?

Schon seit Beginn der Woche nimmt Britney Spears ihre knapp 40 Millionen Followerinnen und Follower mit auf die Geburtstagsreise mit Asghari. Aufmerksamen Fans fiel dabei auf: Während die Musikerin in all ihren Posts bisher über ihren Fiancé, also ihren Verlobten, schrieb, nutzte sie für ihren aktuellsten Post das Wort "husband", zu Deutsch Ehemann. "Hat hier jemand EHEMANN gesagt?", kommentierte ein Nutzer daraufhin verwundert. Eine andere Userin ist sich sicher: "Das ist Britneys Art, uns zu sagen, dass sie geheiratet hat!" Weder Spears noch Asghari kommentierten die Vermutung der Fans bisher.

Das Paar lernte sich im Jahr 2016 beim Dreh ihres Musikvideos zu "Slumber Party" kennen und ist seit rund fünf Jahren liiert. Im September 2021 gaben die Sängerin und der Tänzer ihre Verlobung bekannt.