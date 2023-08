Nach einem Jahr Ehe hat Sam Asghari die Scheidung von Britney Spears eingereicht. Auf Instagram äußerte sich der Fitnesstrainer versöhnlich, doch gleichzeitig werden Gerüchte laut, Spears hätte ihn betrogen.

Auf Instagram hat sich Sam Asghari zum ersten Mal öffentlich zur Trennung von Britney Spears geäußert. "Nach 6 Jahren der Liebe und des Engagements füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden. Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, beibehalten und ich wünsche ihr immer das Beste", schreibt er in seiner Story und fügt hinzu, "Shit happens".

Britney Spears: Sam Asghari äußert sich zur Trennung

Aber welchen "Shit" meint Asghari? Im Hintergrund rumort es bereits seit einigen Tagen. Besonders informiert scheint das Klatschportal "TMZ" zu sein, das selten positiv über Britney Spears berichtet. Laut dem Portal behauptet Asghari, falsch behandelt worden zu sein. So erzähle er offenbar herum, Britney Spears habe ihn mit einem Angestellten betrogen. Angeblich habe die Sängerin außerdem einen Mitarbeiter aufgefordert, ein Nacktvideo von ihr zu drehen. Asghari habe außerdem ein Video gesehen, dass Britney und den Angestellten in einer "kompromittierenden Position" zeige, so "TMZ".

Angeblich sei Spears über die vergangenen Jahre hinweg gewalttätig gewesen. Laut Quellen aus Asgharis Umfeld habe sie ihm ein blaues Auge verpasst. Zuletzt wurde berichtet, unter anderem von "Page Six", Asghari habe vor, den Ehevertrag anzufechten, den er und Spears vor der Hochzeit unterschrieben hätten. Der Vertrag schützt Spears' Vermögen.

Ehevertrag schützt ihr Vermögen

Wie "Page Six" erfahren haben will, soll Asghari dabei sein, seine Noch-Ehefrau zu erpressen. Der Schauspieler versuche, "Zugeständnisse über seinen Ehevertrag hinaus auszuhandeln und droht, mit außerordentlich peinlichen Informationen über Britney an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn er nicht bezahlt wird". Aus Spears' Umfeld ist laut "Page Six" bereits zu hören, dass das Team der Sängerin sie und ihre Finanzen beschützen wird. "Das ist Erpressung und wird nie passieren", zitiert "Page Six" einen Vertrauten.

Nach einem Jahr Ehe könnte die Trennung von Spears und dem ehemaligen Fitnesstrainer zum Rosenkrieg ausarten.

Quellen: "TMZ" / "Page Six"

+++ Lesen Sie auch +++

Gewalt, Alkoholismus, Ehrgeiz: Britney Spears und ihre schrecklich dysfunktionale Familie