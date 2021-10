Britney Spears' Söhne Sean Preston und Jayden James haben sich auf Instagram gezeigt. Ein Clip beweist, dass Sean ein Musiktalent ist.

Während ihre Mutter besonders in den vergangenen Wochen im Fokus der Öffentlichkeit stand, bleiben sie dieser meist fern: Britney Spears' (39) Söhne Sean Preston (16) und Jayden James Federline (15). Jetzt sind neue Schnappschüsse der beiden auf Instagram aufgetaucht. Eddie Morales, ein Freund ihres Vaters Kevin Federline (43), hat gemeinsame Bilder mit den beiden Teenagern veröffentlicht.

Sean zeigt sich dabei mit blondem Wuschelkopf, schlichtem schwarzen Hoodie und dunkler Jeans. Sein Bruder Jayden trägt ein schwarzes Sweatshirt mit gelber Hose. Beide lächeln an der Seite von Morales in die Kamera. Er könne sich noch erinnern, wie seine "Neffen" kleiner gewesen seien als seine Hände, schreibt dieser zu den Bildern. "Jetzt sieh dir das Leben an, was Gott Wunderbares geschaffen hat." Auf weiteren Bildern ist auch Kevin Federline beim gemeinsamen Abend mit seinem Freund zu sehen. Zudem veröffentlichte Morales einen Clip, in dem Sean am Klavier sitzt und seine musikalischen Qualitäten unter Beweis stellt.

Stolzer Instagram-Post von Britney Spears

Dass die Mama ebenfalls stolz über deren Entwicklung ist, machte Britney Spears im September in einem Instagram-Post deutlich. "Mädels macht euch bereit, denn meine Jungs sind so hübsch", schrieb sie in ihrem Post. Es gebe vieles, was sie nicht mit ihren Fans teilen könne, da ihre Kinder sehr privat sein wollten, was sie an ihnen liebe. "Aber ich sage euch, sie sind beide extrem talentiert und ich bin so unglaublich gesegnet, diese beiden kleinen Männer in meinem Leben zu haben."

Wechsel der Vormundschaft

Britney Spears war in den vergangenen Monaten vor allem mit dem Kampf gegen ihre Vormundschaft beschäftigt. Ihr Vater Jamie Spears wurde Ende September nach 13 Jahren als ihr Vormund suspendiert und ersetzt. Der Anwalt des Popstars, Mathew Rosengart, hatte das Gericht darum gebeten. John Zabel übernimmt nun das Amt des vorläufigen Vormundes bis Ende des Jahres.

Das Verhältnis von Britney Spears zu ihrer Familie ist weiterhin angespannt. In einem Instagram-Post machte sie kürzlich deutlich, dass ihre Familie sie während der Vormundschaft nicht unterstützt habe. "Wenn du wie meine Familie bist, dann sagst du Sachen wie 'Sorry, aber du stehst unter Vormundschaft'...sie denken wahrscheinlich, dass du anders bist." Sie sei deshalb umso glücklicher, ihren "erstaunlichen Anwalt Mathew Rosengart" auf ihrer Seite zu haben. Er habe ihr Leben verändert.