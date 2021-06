Britney Spears will in Vormundschaftsstreit persönlich vor Gericht aussagen

Am Mittwoch trifft sich US-Popstar Britney Spears mit ihrem Vater vor Gericht. Es geht um ihre Vormundschaft. Die Sängerin möchte sich offenbar nun nicht mehr den Mund verbieten lassen.

Im Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater will US-Popstar Britney Spears am Mittwoch persönlich vor Gericht aussagen. Ihr Auftritt in Los Angeles wird mit Spannung erwartet, er könnte dem Rechtsstreit eine entscheidende Richtung geben.

Die Sängerin war im vergangenen Jahr vor Gericht gezogen, um ein Ende der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears zu erwirken. Nach Angaben ihres Anwalts fürchtet sich die 39-Jährige vor ihrem Vater.

Britney Spears rechtlich entmündigt

Mit Hits wie "... Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" und "Toxic" war Britney Spears Anfang der 2000er Jahre die bestbezahlte Sängerin der Welt. Nach einer Reihe von öffentlichen Zusammenbrüchen hatte Jamie Spears 2008 die Vormundschaft für seine Tochter übernommen – und damit die Regelung ihrer rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten.

Das öffentliche Interesse an dem Vormundschaftsstreit wurde zuletzt durch den Dokumentarfilm "Framing Britney Spears" angeheizt, der die rechtliche Entmündigung des Popstars nachzeichnet.