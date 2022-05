Seit Britney Spears den Vormundschaftsstreit gegen ihren Vater gewonnen hat, genießt die Sängerin ihre neu gewonnene Freiheit in allen Belangen. Auf Instagram zeigt sie nun erneut, wie glücklich sie über ihr neues Leben ist.

Hinter Britney Spears liegen schwere Jahre. Während ihr Vater die Vormundschaft über die Sängerin hatte, litt sie darunter laut eigenen Aussagen sehr. Auch ihre Fans fühlten mit dem Popstar und feierten, als die Sängerin endlich "frei" war.

Wie sehr Britney Spears die neu gewonnene Freiheit genießt, kann man immer wieder auf ihrem Instagram-Profil sehen. Immer wieder zeigt sie sich dort in letzter Zeit in glücklichen Posen und lässt ihre Fans und Follower an ihrem Leben teilhaben. Auch ihr Hund Sawyer spielt dabei immer wieder eine Rolle.

So auch auf einem ihrer neuesten Fotos. Komplett nackt zeigt sich Britney Spears dort – als "Kleidung" trägt sie nur ihren Hund auf dem Arm und einen Edelstein-Emoji als Sticker.

Britney Spears: Komplett nackt und mit Hund auf dem Arm

Die Reaktionen auf den Post fallen gemischt aus: Viele ihrer Fans freuen sich ganz offensichtlich mit ihr und kommentieren "Britney schüttelt wie üblich Instagram durch" oder "Nichts macht mich glücklicher, als dich in einem so freien und lustigen Zustand zu sehen. Du verdienst wirklich alles, wofür du gearbeitet hast und was du dir zurückgeholt hast! Du bist eine Ikone."

Allerdings gibt es auch Kritik. Eine Nutzerin kommentiert "Ich war schon immer ein großer Fan, aber das ist jetzt zu viel. Jemand sollte bitte mit mir reden. Ffs! Es wird langsam lächerlich!" oder fragen einfach nur: "Süßer Hund, aber warum nackt?"

Diese Frage wird wohl nur Britney Spears beantworten können. Bis dahin sollten sich ihre Fans darüber freuen, dass es ihrem Star anscheinend bestens geht und sie den Spaß am Leben wiedergefunden hat.