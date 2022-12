von Luisa Schwebel Für Britney Spears' leidenschaftliche Fans ist ihr Vater Jamie der größte Übeltäter im Leben der Sängerin. Er jedoch sieht keine Schuld bei sich. Zum ersten Mal hat Jamie Spears selbst Stellung bezogen.

Jamie Spears – erwähnt man diesen Namen, reagieren einige von Britney Spears' leidenschaftlichen Fans wütend. Denn der Vater der Sängerin gilt als Grund für ihr jahrelanges Leid.

13 Jahre lang war er der offizielle Vormund seiner Tochter. Eine Zeit, in der Britney nicht mal über ihren eigenen Körper verfügen durfte, wie sie selbst in einer Gerichtsaussage verriet.

Jamie Spears verteidigt Vormundschaft

Seitdem die Vormundschaft im vergangenen Jahr offiziell ein Ende fand, hielt sich Jamie Spears aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt hat er zum ersten Mal seit einiger Zeit ein Interview gegeben.

Der "Mail on Sunday" erklärte Spears, er habe seiner Tochter nicht nur geholfen, sondern sie sogar gerettet. "Nicht jeder wird mit mir einverstanden sein", sagt er. "Es war eine verdammt harte Zeit. Aber ich liebe meine Tochter von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Wo wäre Britney jetzt ohne diese Vormundschaft? Und ich weiß nicht, ob sie noch leben würde. Ich weiß es nicht", erklärt Spears. Er habe auch beträchtlichen Einfluss auf die Beziehung von Britney und ihren Söhnen gehabt, behauptet Spears. "Um sie und auch die Kinder zu schützen, war die Vormundschaft ein großartiges Instrument. Ich glaube nicht, dass sie sonst die Kinder zurückbekommen hätte", sagt er.

Tatsächlich gilt Spears' Verhältnis zu ihren zwei Söhnen mit Ex-Mann Kevin Federline als angeknackst. "Kevin wird Ihnen das auch sagen – wir haben die Kinder großgezogen. Ich habe nur das getan, was ich tun sollte, oder was ich für nötig hielt", behauptet Jamie Spears derweil. "Ich habe keine Entscheidungen allein getroffen – das Team bestand aus mir, meinem Mitarbeiter und Kevin. Wir alle konnten die Kinder zum Arzt und zur Schule bringen. Zu dieser Zeit hatte Kevin eine Menge zu tun", sagt er der "Mail on Sunday".

Er lebt bei Britney Spears' Schwester

Laut der Zeitung leidet Jamie Spears unter gesundheitlichen Problemen. Unterstützung erhält er offenbar von Britneys jüngerer Schwester Jamie Lynn, bei der er lebt. Für seine Arbeit als Vormund erhielt Spears monatlich 16.000 Euro.

Kostüme Yoda, Britney und die Addams Family: So verkleiden sich die Promis zu Halloween 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Eine Halloween-Strecke ohne Heidi Klum ist möglich aber sinnlos. Die GNTM-Chefin weiß einfach, wie man das Gruselfest richtig feiert. Zum zweiten Mal musste sie ihre legendäre Halloween-Party wegen Corona absagen. Stattdessen hat Klum ihren eigenen Gruselfilm gedreht und veröffentlicht. Darin erschreckt sie als Zombie ihre eigenen Kinder. Mehr

"Ich kann nur sagen, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, was die Wahrheit ist", sagt Spears im Gespräch. "[Britneys] Anwalt hat keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Die Medien haben die Wahrheit nicht gehört. Sie haben nur die Anschuldigungen von Britney gehört", behauptet er außerdem und sagt, es mache ihm nichts aus, "die Prügel einzustecken".

Britney Spears' Anwalt Mathew Rosengart bezeichnete den Vater seiner Mandantin als "einen angeblichen Alkoholiker und Spielsüchtigen, der weder über einen finanziellen Hintergrund noch über Erfahrung in Finanzangelegenheiten verfügt, der bereits Konkurs angemeldet hat und gegen den derzeit eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt in Kraft ist".

Quelle: "Daily Mail"

+++ Lesen Sie auch +++

Gewalt, Alkoholismus, Ehrgeiz: Britney Spears und ihre schrecklich dysfunktionale Familie