In den vergangenen Monaten verlor Britney Spears kein gutes Wort über ihre Mutter. Jetzt kam es zum Versöhnungsgespräch zwischen den Frauen – offenbar mit Erfolg.

Wer etwas über Britney Spears' Gemütszustand erfahren möchte, hat die besten Chancen dazu auf ihrem Instagram-Profil. Dort nimmt die Sängerin kein Blatt vor den Mund. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft schoss sie verbal gegen alle, die es in der Vergangenheit nicht gut mit ihr gemein hatten – und vor allem auch gegen ihre eigene Familie.

Britney Spears versöhnt sich mit ihrer Mutter

An ihrem Vater Jamie Spears ließ die Musikerin kein gutes Haar, doch auch Mutter Lynne Spears bekam ihr Fett weg. Jetzt ist es in Britney Spears' Anwesen in Los Angeles zur Aussprache zwischen den Frauen gekommen. Lynne Spears war extra angereist, um ihre ältere Tochter zu besuchen. Und offenbar hatte das Treffen ein versöhnliches Ende.

"Meine süße Mama stand gestern nach drei Jahren vor meiner Tür. Es ist so lange her ... in der Familie gibt es immer Dinge, die geklärt werden müssen, aber die Zeit heilt alle Wunden", schrieb Spears anschließend auf Instagram. Sie habe ihrer Mutter endlich all das sagen können, was ihr auf dem Herzen lag. Jetzt freue sie sich darauf, mit ihrer Mutter einen Kaffee trinken gehen zu können gefolgt von einem Shoppingtrip.

Vorwürfe an die Familie

Normale Mutter-Tochter-Aktivitäten wie diese waren für Spears jahrelang nicht möglich. 13 Jahre stand sie unter der Kontrolle ihres Vaters, der als ihr Vormund über fast alle Belange ihres Lebens das Sagen hatte. Im November 2021, kurz nachdem die Vormundschaft gerichtlich beendet wurde, schoss Spears gegen ihre Familie.

"Ich erwähne noch nicht einmal all die schlimmen Dinge, die sie mir angetan haben und für die sie alle im Gefängnis sitzen sollten. Ja, einschließlich meiner in die Kirche gehenden Mutter", schrieb sie damals zu einem Fragen-Antworten-Video. "Ich habe nichts vergessen", machte Spears klar.

Zwei Jahre später scheint das Verhältnis zumindest auf dem Weg der Besserung.

+++ Lesen Sie auch +++

Gewalt, Alkoholismus, Ehrgeiz: Britney Spears und ihre schrecklich dysfunktionale Familie