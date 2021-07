Britney Spears' Instagram-Aktivitäten sind nicht erst seit Kurzem verwunderlich. Ihre Fans vermuten dahinter eine große Verschwörung.

Britney Spears will ihr Leben zurück. Mit ihrem neuen Anwalt an der Seite versucht die Sängerin, aus ihrer strengen Vormundschaft zu gelangen, die ihr die Selbstständigkeit genommen hat. Bis sie Ende Juni selbst vor Gericht aussagte, spekulierten Fans und Anhänger der "Free Britney"-Bewegung über die Ausmaße der Vormundschaft.

Britney Spears und ihre Instagram-Postings

Mittlerweile hat Spears selbst verraten, dass sie praktisch keine Entscheidung selbst treffen darf. Umso schräger wirkt deshalb ihr Instagram-Profil. Bis vor einigen Wochen waren sich Fans einig, Spears würde nicht selbst posten. Sie beantworte Fragen nicht, schrieb zusammenhangslose Captions und wirkte teilweise verwirrt. Kurzum: Sie klang in ihren Beiträgen nicht so, wie die Fans sie kennen.

Kurz nachdem sie selbst vor Gericht gesprochen hatte, begann die 39-Jährige, die Vormundschaft auch in ihren Postings zu thematisieren. Und so machte sich unter ihren Anhängern Erleichterung breit. Es schien, als habe Spears die Kontrolle über ihr Image in den sozialen Medien. Aber stimmt das wirklich?

"Free Britney" Kampf gegen Vormundschaft: Diese Promis haben sich für Britney Spears eingesetzt 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Gemeinsam gingen sie im Mickey Mouse Club die ersten Schritte ihrer jeweiligen Weltkarrieren. Lange Zeit wurden Britney Spears und Christina Aguilera von Öffentlichkeit und Presse zu Rivalinnen hochstilisiert. Dass Aguilera ein emotionales Statement postete, nachdem Spears vor Gericht ausgesagt hatte, bedeutete deshalb viel. "In den letzten Tagen habe ich über Britney und alles, was sie durchmacht, nachgedacht. Es ist inakzeptabel, dass eine Frau oder ein Mensch, der sein Schicksal selbst in die Hand nehmen möchte, nicht so leben darf, wie er möchte", schrieb sie auf Instagram. Mehr

Nacktbilder sorgen Fans

Am 24. Juli setzte die Popikone einen Post ab, der Follower in Rage versetzte: Britney veröffentlichte ein Oben-ohne-Foto von sich, auf dem sie ihre Brüste mit den Händen verdeckt hält. "Free the Britties!", jubelten die Fans. Es sollte nicht das letzte Bild der Art bleiben. Insgesamt postete die Sängerin die Aufnahmen viermal, immer leicht unterschiedlich. Mittlerweile sorgen die Postings bei ihren Fans eher für Sorge als für Entzückung. Denn immer mehr Menschen vermuten, dass Britney nicht selbst entscheidet, was veröffentlicht wird.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

"Ich habe das Gefühl jemand anders postet diese Bilder", so ein Follower, dessen Kommentar mittlerweile fast 6000 Mal mit "Gefällt mir" versehen wurde. "Etwas Verdächtiges geht hier vor", schreibt ein anderer Abonnent.

"Britneys Oben-ohne-Fotos werden vom Team C-Ship veröffentlicht, um Schlagzeilen zu machen und den Fokus von der Vormundschaft wegzulenken. Diese Fotos sollten privat bleiben, sie hat nicht zugestimmt, dass sie veröffentlicht werden", schrieb der offizielle "Free Britney"-Twitteraccount und erläuterte: "Britney postet NICHT selbst auf Instagram. Das tut sie einfach nicht. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber es ist zu 1000 Prozent NICHT ihr Posting und das wird irgendwann von Britney selbst auf eine Art und Weise bekannt gegeben werden, die nicht bestritten werden kann. Im Moment werdet ihr alle noch vom Team Con getäuscht."

"Team Con", so nennen Anhänger der Bewegung die Menschen, die Spears kontrollieren. "TC hat versucht, Britney 'verrückt' aussehen zu lassen – die meisten von euch haben das schon vor langer Zeit vermutet und lagen damit richtig", heißt es weiter.

Stecken andere Menschen dahinter?

Auf Twitter findet die Einschätzung von "Free Britney" viel Zuspruch. Wer hinter Britneys Post stecken könnte – wenn nicht sie – darüber sind sich ihre Anhänger allerdings nicht einig. Denn das "Team Con" um die Sängerin ist groß. Nicht nur ihr Vater Jamie Spears kontrolliert sie. Vor Gericht sagte der "Toxic"-Star, sie würde am liebsten ihre Familie verklagen. Und so gerieten auch die jüngere Schwester Jamie Lynn sowie Britneys Mutter immer mehr in die Kritik.

Und so bleibt wohl der einzige Weg, darauf zu warten, dass Britney erneut das Wort ergreift. Bis dahin sollten Spears' Fans ihre Postings vermutlich mit Vorsicht genießen.