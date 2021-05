Britney Spears ist derzeit wieder im Gespräch. Grund sind ihr Kampf gegen ihren Vater sowie eine viel diskutierte Doku, die sich mit ihrer größten Krise beschäftigt. Nun hat sich Spears dazu geäußert.

Im Mittelpunkt der Dokumentation ("Framing Britney", Amazon Prime Video) steht der unsägliche Umgang vieler Beteiligter mit Britney Spears in den Nullerjahren. Gezeigt wird darin, wie Spears von Paparazzi verfolgt und von vermeintlichen Vertrauten ausgenutzt wurde. Die Doku "The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship" von Regisseur Mobeen Azhar befasst sich mit ähnlichen Themen. Besonders "Framing Britney" löste bei vielen Fans der Popikone Ärger aus. Auch bei Spears selber. Doch aus einem anderen Grund, wie es scheint.

"Heuchlerisch": Britney Spears äußert sich zu TV-Dokus

Auf Instagram hat die Musikerin jetzt Stellung bezogen zu Dokumentationen, in denen der Umgang mit ihr beleuchtet und kritisiert wird. "So viele Dokumentationen über mich in diesem Jahr mit den Ansichten anderer Leute über mein Leben. Was soll ich sagen ... Ich bin zutiefst geschmeichelt!!!! Diese Dokumentationen sind so heuchlerisch ... Sie kritisieren die Medien und machen dann das Gleiche", schrieb Spears bei Instagram zu einem Video von sich beim Tanzen.

"Ich kenne euch alle nicht, aber ich freue mich, euch alle daran zu erinnern, dass ich zwar einige ziemlich harte Zeiten in meinem Leben hatte. Aber ich hatte ganz viele tolle Zeiten in meinem Leben und leider, meine Freunde, glaube ich, die Welt interessiert sich mehr für die negativen", fügt sie hinzu. "Sollte es in diesem Geschäft und in dieser Gesellschaft nicht um die ZUKUNFT gehen???? Warum die negativsten und traumatischsten Zeiten in meinem Leben von vor einer Ewigkeit hervorheben?", fragt sie ihre Fans.

Make-Up-Artist erhebt Vorwürfe

Sie geht außerdem auf einen Medienbericht von "Page Six" ein. Darin behauptete Make-up-Artist Billy Brasfield, Spears habe ihm persönlich gesagt, für ihre Bildunterschriften auf Instagram nicht selbst zuständig zu sein. Seit einiger Zeit fragen sich Anhänger der "Free Britney"-Bewegung, ob die 39-Jährige über ihr eigenes Profil entscheidet oder ob jemand anderes in ihrem Namen postet.

"Ich spreche eigentlich überhaupt nicht mit Billy B, also bin ich ehrlich gesagt sehr verwirrt", erklärte Spears jetzt unter ihrem Tanzvideo. Ihre Fans überzeugt sie damit anscheinend nicht. "Nein Schwester, filme dich, wie du das alles sagst, und vielleicht glaube ich dir dann", kommentierte eine Userin.

Verwendete Quelle: Instagram Britney Spears / "Page Six"