Britney Spears hat ihren Instagram-Account offenbar gelöscht, die Seite ist nicht mehr auffindbar. Erst kurz davor beschimpfte sie ihren Bruder heftig auf der Bild-Plattform.

Der vor der Löschung verbalisierte Konflikt zwischen der Sängerin und ihrem Bruder drehte sich um ihre Hochzeit. Spears heiratete ihren Lebensgefährten Sam Asghari Anfang Juni und hatte ihre Familie nicht eingeladen. Dazu scheint sich der Bruder geäußert zu haben, denn Spears Instagram-Post vor der Löschung besagte: "Du wurdest nie zu meiner Hochzeit eingeladen, also warum redest du überhaupt? Glaubst du wirklich, ich will meinen Bruder dabei haben, der mir vier Jahre lang verboten hat, Jacky-Cola zu trinken?"

In dem Konflikt scheint es darum zu gehen, dass Spears während ihrer Zeit in Las Vegas von 2013 bis 2017 unter der Vormundschaft ihres Vaters stehend keinen Alkohol konsumieren dürfte. An ihrer Hochzeit trank Spears offensichtlich wieder Alkohol, denn in dem Instagram-Beitrag geht es weiter: "Und alleine deswegen werde ich mich auch heute Nacht zwingen Jacky zu trinken, dann schaue ich zum Mond hoch und sage 'Fuck You'. Ich weiß, Blut sollte dicker als Wasser sein, aber keine Familie würde das jemandem antun, was ihr getan habt." Das Posting soll sie laut des Boulevard-Magazins "Page Six" jedoch schnell wieder gelöscht haben.

Britney Spears' Instagram-Account ist nicht mehr verfügbar

Kurz danach löschte Britney Spears ihren gesamten Instagram-Account. Unter dem Link, der früher zu ihrem Profil führte, findet sich nun lediglich der Hinweis: "Diese Seite ist leider nicht verfügbar. Entweder funktioniert der von dir angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt."

Anhänger der #FreeBritney-Bewegung äußern auf Twitter bereits Sorge über den Social-Media-Schritt. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Spears ihr Konto gelöscht hat. Bisher ist sie jedes Mal wieder schnell zurückgekommen und meist war es nur deaktiviert und der alte Content nach erneuter Aktivierung wieder verfügbar.

Flitterwochen-Auszeit von Social Media?

Es ist wahrscheinlich, dass Spears sich nach ihrer Hochzeit für die Flitterwochen eine Auszeit von der Öffentlichkeit nehmen will. Ihr und Sam Asgharis großer Tag am 9. Juni hatte mit hochkarätigen Star-Gästen, einem Einbruch ihres Ex-Mannes und ihrer andauernden Familienfehde für jede Menge Schlagzeilen gesorgt.

So hatte sich der Ex-Mann der Sängerin, Jason Alexander, vor der Zeremonie Zugang zum Grundstück verschafft. Laut "TMZ" soll er dabei mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

