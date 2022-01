Der öffentliche Streit zwischen den beiden Spears-Schwestern geht in eine weitere Runde. Britney Spears beschimpft ihre kleine Schwester Jamie Lynn nun direkt bei Instagram mit harten Worten.

Sie waren mal eine der "American Dream"-Familien. Eine Bilderbuch-Südstaaten Familie, deren ältere Tochter eine weltweite Karriere machte. Doch nun streitet sich jeder mit jedem und das alles öffentlich. Vor allem der Konflikt zwischen Britney Spears und ihrer kleinen Schwester eskaliert derart, dass die "Oops!... I Did It Again"-Sängerin nun sogar zu Beschimpfungen greift.

Jamie Lynn Spears, die stets im Schatten ihrer berühmten älteren Schwester stand, jedoch auch vielfach von dem großen Namen Spears profitierte, ist gerade auf Promotion-Tour durch TV-Shows, Podcasts und Magazine, um ihr am 19. Januar erschienenes Buch "Things I Should Have Said" zu bewerben. Über Aussagen im Zusammenhang mit den Werbemaßnahmen und den Inhalten dieses Buches begann ein heftiger Streit der beiden Schwestern. Jamie Lynn behauptet, dass das Buch gar nicht viel mit ihrer Schwester und deren Leben zu tun habe, Britney sieht das aber anders und ist unzufrieden mit dem Gesagten und Geschriebenen.

Britney Spears' Fan spricht von 230 Buch-Erwähnungen

Seit dem gestrigen Veröffentlichungstermin hagelte es bereits negative Bewertungen und Kritiken für Jamie Lynns Werk. Bei Amazon schreibt ein Fan von Britney Spears: "Dafür, dass das Buch nichts mit Britney zu tun haben soll, sind 230 Erwähnungen ihres Namens schon stattlich!" Erst am Mittwoch ließ Britney via Instagram-Posting verlauten, dass sie ihre Mutter und Schwester hätte ins Gesicht schlagen sollen für das, was ihr angetan wurde, doch schon am Donnerstag gibt es Nachschlag.

Sie ergänzt: "Warum ich das gesagt habe? Du selbstsüchtige, kleine Brut, hast gesagt, wie merkwürdig und dumm es war Mama ein Haus zu kaufen. Sie war so stolz darauf und du erzähltest der Dame, die dich interviewte, wie merkwürdig es war!" Im weiteren Verlauf erwähnt die "Toxic"-Interpretin: "Warum redest du in einem 20-Minuten-Interview die meiste Zeit nur über mich, ach, aber ich vergaß, du wolltest ja nicht weiterhin über mich sprechen, weil du ja niemandes Gefühle verletzen möchtest, aber du bleibst dabei, dass du dich in meiner Gegenwart unsicher und merkwürdig gefühlt hast… Fuck you, Jamie Lynn!"

Jamie Lynn Spears eiferte Christina Aguilera nach

Immer neue Details über das Verhältnis der beiden Schwestern aus der Vergangenheit kommen ans Licht. Es scheint, als würde Britney Spears auch heute noch Schwierigkeiten damit haben, dass die damals junge Jamie Lynn wohl ein Fan von Britney Spears' Kollegin Christina Aguilera war. Beide Sängerinnen hatten zeitgleich über Jahre weltweit große Erfolge und das Verhältnis schwankte zwischen Freundschaft und Konkurrenz: "Du und deine Freunde habt euer Haar wie Christina Aguilera gefärbt und ihr habt euch nicht mehr mit mir beschäftigt."

Ihr emotionales Instagram-Statement beendet die Sängerin mit den Worten: "Du hast mich verletzt."