She did it again Britney Spears bestätigt anscheinend dritte Ehe mit Sam Asghari und plant einen Podcast

Im Speedtempo holt Britney Spears nach, was ihr unter 13 Jahren Vormundschaft verwehrt blieb: eine selbstbestimmte Karriere und ein Privatleben nach ihren Wünschen. Die 40-Jährige ist schwanger von Sam Asghari - oder sollten wir lieber sagen Sam Spears? Das Paar hat offenbar längst geheiratet.

Man muss selbst als Fremder lächeln, wenn man die ganzen aktuellen Good-News von Britney Spears mitbekommt. Aller guten Dinge sind drei. Gerade erst verkündete Britney Spears, ihr drittes Kind zu erwarten und nennt Sam Asghari bereits ihren Ehemann. Er wäre der dritte nach Kevin Federline und Jason Alexander. Alles im Eiltempo, denn sie hat 13 Jahre Fremdbestimmung aufzuholen. Vor nicht mal einem halben Jahr, im November 2021, endete die Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears. Von Zwangsverhütung durch die Spirale war unter anderem die Rede in dem Prozess um ein Ende ihrer "ganz persönlichen Hölle", wie die Sängerin sagte.

Innerhalb von wenigen Monaten erfindet sich der amerikanische Popstar neu und zeigt der Welt eine andere Seite. Sie redet Klartext auf ihrem Instagram-Account, nutzt diesen als neues Sprachrohr zur Welt. Regelmäßig veröffentlicht die "Oops! … I Did It Again"-Sängerin Statements über ihre Familie, ihre Vergangenheit, die Vormundschaft und ihre Sicht auf das Leben. Die neuesten Beiträge lassen darauf schließen, dass Britney Spears nicht nur schwanger ist von ihrem Freund Sam Asghari, sondern dieser gar nicht mehr ihr Freund ist, sondern ihr Ehemann.

Schwimmen mit ihrem Ehemann

Ausgelassen schwimmt sie in ihrem Pool und lässt sich unter Wasser filmen, sie dreht und wendet sich im Nass und schreibt in der Beschreibung zu dem kurzen Video bei Instagram: "Gestern gingen ich und mein EHEMANN schwimmen (...)". Das entscheidende Wort schreibt sie in Großbuchstaben, sodass es auch ja niemand überlesen kann.

In einem weiteren Posting von vergangenem Mittwoch erzählt Spears von ihren ersten Schwangerschaften mit Sean Preston und Jayden James, mittlerweile 15 und 16 Jahre alt, die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline hat. Die Sängerin sagt, dass sie damals selbst ein Kind gewesen sei im Alter von 24 Jahren, mit Säugling und 17 Autos vor der Tür. Außerdem denkt der Weltstar darüber nach, seine Gedanken und Erkenntnisse in einem Podcast festzuhalten, vielleicht eine bessere Art "Therapie" sagt Spears. Schon immer hat die ganze Welt Britney Spears verurteilt, schreibt sie. Blickt man in die Kommentare ihrer aktuellen Instagram-Beiträge, scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Die Sängerin erhält viel Lob und Zuspruch.

