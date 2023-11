Auf Instagram erinnert sich Britney Spears an ein frühes Zusammentreffen mit der jungen Taylor Swift. Die damals erst 13-Jährige habe für Spears gesungen.

Britney Spears hat in ihrem Leben so ziemlich jeden Promi getroffen, das schildert sie selbst auf spannende Art und Weise in ihrer jüngst erschienenen Biografie "The Woman in me". Auch auf Taylor Swift traf Spears gelegentlich. An das erste Zusammentreffen erinnerte sie sich jetzt auf ihrem Instagram-Profil.

Britney Spears erinnert sich an Zusammentreffen mit Taylor Swift

"Während meiner 'Oops'-Tour klopfte es an meiner Tür. Mein guter Freund war damals der Assistent meines Managers, der gerade versuchte, selbst Manager zu werden. Es klopfte, und dann sagte er: 'Ich habe ein Mädchen namens Taylor, das für dich singen möchte'", schreibt die Musikerin. Swift habe damals ein "wunderschönes Lied mit ihrer Gitarre" zum Besten gegeben, so Spears. Sie habe sie "unglaublich" gefunden und gemeinsam hätten sie für ein Foto posiert. "Und dann wurde sie die kultigste Pop-Frau unserer Generation", freut sich Spears.

Das erste Zusammentreffen mit Swift datiert Spears in ihrem Posting auf das Jahr 2003. Ihre "Oops"-Tournee fand allerdings deutlich früher statt. 2003 befand sie sich auf einer anderen Nordamerika-Tournee. 2003 war Taylor Swift 13, im Dezember 2003 wurde sie 14 Jahre alt.

Außerdem postete Spears noch ein Bild der beiden, das Jahre später, bei den MTV Video Music Awards 2008 aufgenommen wurde. Damals war Swift bereits erfolgreiche Country-Sängerin. Noch vor einigen Jahren sorgte Britney für Schlagzeilen, weil sie sich an ein Treffen mit Swift nicht erinnern konnte.

In einer australischen Radiosendung 2016 wurde sie gefragt, ob sie im Flieger lieber neben Swift oder Katy Perry Platz nehmen würde. "Ich weiß nicht, das ist schwer. Beide sind so cool! Ich habe Katy bei der Premiere von 'Die Schlümpfe' kurz kennengelernt. Wahrscheinlich würde ich Katy Perry nicht wählen, weil ich diese schon einmal getroffen habe. Taylor Swift hingegen kenne ich noch nicht, ich habe sie noch nie getroffen, daher würde ich sie glaube ich wählen", antwortete die Musikerin.

Spears-Fans reagierten damals und posteten Fotos ihrer zwei Idole in den sozialen Netzwerken.

