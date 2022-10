von Christina Klein Britney Spears postete neue erschreckende Details bei Instagram, die weitere Einblicke in ihre Seele und ihre familiäre Vergangenheit geben. Kurz darauf löschte die Sängerin die meisten Postings wieder.

Sie wird keine Ruhe geben. Das sagt Britney Spears durch ihr Sprachrohr Instagram und das beweist sie auch mit ihrem aktuellen Verhalten. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater 2021 spricht die Sängerin Klartext, wie sie von ihrer Familie schikaniert wurde. Am vergangenen Dienstag postete Spears erneut fünf Notizettel-Slides voll mit pikanten Anschuldigungen, kurz darauf wurden fast alle Postings jedoch wieder gelöscht.

In den zuletzt widerrufenen Zeilen ging es vor allem um Bodyshaming und Selbstbewusstseinsverlust. Ihre Botschaft begann mit den Worten: "Meine Familie hat mein verdammtes Leben ruiniert", sie berichtet von Situationen, in denen sie rund um die Uhr bewacht wurde: "Meine Mutter und mein Vater beaufsichtigten mich bei einem London Besuch selbst in meinem Hotelzimmer, sie haben mich wie einen Hund behandelt." Verhaltensweisen ihr gegenüber, unter denen die "Hold me closer"-Sängerin bis heute leidet und die sie viel Selbstvertrauen gekostet haben.

Die Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears dauerte 13 Jahre an. Über ein Jahrzehnt konnte Spears nicht eigenständig über ihr Leben entscheiden, doch zusätzlich zu der Handlungsunfähigkeit scheint es viele Situationen gegeben zu haben, in denen Britney Spears kleingemacht und drangsaliert wurde durch ihre Familie: "Sie haben mein Selbstbewusstsein zerstört, mein Vater sagte mir immer, dass ich zu fett sei. Ich habe mich nie schön oder gut genug gefühlt. Ich habe immer Angst vor ihm gehabt, das hat mich wohl am 'hässlichsten' gemacht". Britney Spears' Vater verglich damals ihren Körper auch mit dem ihres Freundes und sagte ihr deutlich, dass er einen perfekten Körper hätte, sie hingegen noch eine Menge Arbeit zu tun hätte.

Jamie Spears soll ein Alkoholiker sein

Britney Spears sagte in den Postings auch, dass ihr Vater offenbar ein Alkoholiker war: "Er war nie ein Vater für mich, weil er immer nur betrunken war". Seit dem Ende der Vormundschaft postet Spears oftmals sehr freizügige Fotos, für die sie ebenfalls schon mehrfach öffentlicher Kritik ausgesetzt wurde. Auch ihr Ex-Mann Kevin Federline und ihre eigenen Söhne haben sich bereits gegen diese Form der Bilder ausgesprochen. Doch Spears steht zu ihren Nacktbildern und erklärt den Hintergrund und Bezug zu ihrer Vergangenheit: "Ich erzähle euch das, weil ich nun versuche mich schön und perfekt zu präsentieren, aber nur, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, sich hässlich und eingeschüchtert zu fühlen. (...) Ich teile diese Fotos mit euch, um mir selbst zu veranschaulichen, dass ich nicht hässlich war und bin."

Ihre Erfahrungen brachten Spears scheinbar auch zu weitreichenden Erkenntnissen: "Männer achten häufig nur auf das Äußere bei Frauen, das wissen wir alle. Aber ich versuche jetzt daran zu arbeiten, wie mein Innerstes aussieht. (…) Ich hoffe, dass ich mich eines Tages auch innerlich schön fühle, mein Vater hat einen extrem guten Job gemacht, mich immer runterzudrücken". Die 40-Jährige stellt sich dennoch nach wie vor die Frage: "Nähren sich manche Männer daran, dass sie die Person, die sie lieben, so behandeln, dass sie sich leer und hässlich fühlt?"

Abschließend richtete Britney Spears ihr Wort noch an die Followerinnen: "Frauen, die hoch hinauswollen und Träume haben, müssen immer auch die Gier und die Feindseligkeit von Männern ertragen. Wie auch immer, Ladies, fühlt euch wunderschön heute." Kurze Zeit später löschte sie jedoch alle Postings wieder.

Britney Spears: Ihre Mutter schlug sie ins Gesicht

Doch ein Posting mit einem pikanten Outing blieb bestehen. Neben einem Video mit einer Szene aus dem Film "Das Schwiegermonster" gestand Spears, dass sie auch körperlich misshandelt wurde. Als sie in der Federline-Trennungsphase von einer Partynacht mit Paris Hilton und Lindsay Lohan nach Hause kam, wo ihre Mutter die Kinder hütete, schlug ihr ihre Mutter Lynn Spears ins Gesicht: "Ich feierte bis vier Uhr morgens und meine Mutter war angepisst davon. Ich kam rein, sie sah mich an und schlug mich so hart, das werde ich nie vergessen! Seitdem frage ich mich, wie es sich anfühlen muss, jemanden zu schlagen. Ich denke, ich werde es nicht erfahren. Bleibt anständig, Leute."

Quelle: Instagram