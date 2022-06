Britney Spears und Sam Asghari haben "Ja" gesagt. Und es war eine richtige Cinderella-Hochzeit – mit allem was dazu gehört. Nur die Wahl des Brautkleids fiel überraschend aus.

Ein Meer aus Pfingstrosen, eine märchenhafte Kutsche und ein weißes Pferd mit goldenen Hufen – so feierte Britney Spears ihre Vermählung mit Sam Asghari auf ihrem Anwesen in Thousand Oaks. Am 9. Juni trat das Paar vor den Traualtar. Nun teilte die Sängerin Aufnahmen ihrer Märchenhochzeit auf Instagram.

Der Disney-Kulisse zum Trotz erschien die Braut aber nicht in einem glitzernden Ballkleid mit Tüll und Glitzer. Stattdessen hüllte sie sich in ein enganliegendes Kleid mit einem Schlitz bis zur Hüfte und offenen Schultern. Eine meterlange schleppe durfte aber nicht fehlen, ebenso wie ein ebenso langer Schleier.

Britney Spears trägt Kleid von Donatella Versace

Entworfen hat die Robe keine geringere als Donatella Versace. Auch Sam Asghari erschien in einer klassischen Aufmachung: schwarzer Anzug, schwarze Fliege und weißes Hemd.

Die Trauung selbst fand in einem rosa beleuchteten Zelt statt, geschmückt mit Kronleuchtern und noch mehr Blumen. Die Zahl der Gäste war überschaubar, aber dafür erschien eine ganze Hand voll an Prominenten. Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez und die Star-Designerin Donatella Versace. Auch die Mutter der Hotel-Erbin, Kathy Hilton, stand auf der Gästeliste.

Einen Dresscode scheint es nicht gegeben zu haben: Paris Hilton kam ganz in Schwarz, Madonna in einem bunt gemusterten Blumenkleid, Selena Gomez in einem blauen Anzug.

Spears selbst tauschte ihre elegante Robe irgendwann gegen ein ultrakurzes schwarzes Blazer-Kleid aus und wirbelte bis spät in die Nacht auf dem Dancefloor.

Während zahlreiche Stars Zeugen der Hochzeit wurden, kam aus der Familie von Spears lediglich ihr Bruder Bryan, 45, berichtet "Page Six". Weder die Eltern noch die Schwester der Sängerin waren anwesend. Auch ihre beiden Söhne nicht. Der Anwalt Kevin Federline, des Vaters der Kinder und Ex-Ehemann von Spears, ließ gegenüber "TMZ" verlauten: "Obwohl die Jungs nicht zugegen sein werden, freuen sich Kevin und die Jungs für Britney und wünschen ihr sowie Sam alles Gute für die Zukunft".